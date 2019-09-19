科学家发现太阳系内第二个星际天体：C/2019 Q4彗星

北京时间9月19日消息，近日，天文学家成功拍摄到一颗星际彗星的图像。研究人员认为，这颗彗星正在穿越我们的太阳系。

▲C/2019 Q4是第二个已知的穿越太阳系的星际天体

这张图片是由位于夏威夷的双子星天文台（Gemini Observatory）发布的。通过位于莫纳克亚火山的双子多目标摄谱仪，天文学家捕捉到了这颗彗星掠过地球时的画面。莫纳克亚火山是一座休眠火山，也是夏威夷的最高点。

根据C/2019 Q4观测团队的估计，该天体可能会在太阳系内停留6个月到1年，这意味着天文学家可能会对它的特征或亮度有更加深入的了解

双子星天文台的安德鲁·斯蒂芬斯在一份声明中说：“我们之所以能捕捉到这幅图像，是因为双子星天文台可以快速调整观测参数，从而发现这一可见窗口极短的物体。”

该图片是在极短的时间内拍摄的。天文学家在当地时间9月10日凌晨3点获得了这颗彗星的最终细节，不到两个小时后，双子多目标光谱仪就观测到了目标。双子星天文台的研究人员表示，图像提供了更多的视觉细节，也提供了更多的证据，证明该物体是一颗彗星。它有一个“明显的尾巴”，这表明该彗星正在释放冰冻气体。

这颗彗星被称为C/2019 Q4。2019年8月30日，业余天文学家根纳季·鲍里索夫（Gennady Borisov）在克里米亚马尔戈天文台发现了它。天文学家称，这颗天体目前的位置很难观测到，因为它与太阳的距离越来越近，观察起来很模糊。不过，考虑到它的“双曲线”轨道，未来几个月可能仍将有大量的观测机会。

▲红圈处模糊的天体便是星际彗星C/2019 Q4，它具有怪异的双曲线轨道特征

近日，小行星中心（Minor Planet Center）表示，C/2019 Q4很可能是已知的第二个在太阳系停留的星际天体。上周四，该中心发布了一份官方“通告”，详细描述了该天体的轨道信息，其中强调了这颗彗星怪异的轨道特征。

根据现有的观测结果，C/2019 Q4的偏心率约为3，这意味着它很可能是一个正在进入太阳系的“星际访客”。天文学界常用偏心率来描述轨道形状，如地球环绕太阳运转的轨道几乎为圆形，偏心率接近1。偏心率在0和1之间的轨道为椭圆形；偏心率大于1的则为双曲线，按照这种轨道运行的天体会在星际间漫游。

这种双曲线轨道模式不同于太阳系中天体的椭圆轨道，表明该彗星很可能会永远离开太阳系。另一方面，这也预示着，与以前的“星际访客”相比，C/2019 Q4停留的时间更长，天文学家也更有可能进行深度观测。

根据C/2019 Q4观测团队的估计，该天体可能会在太阳系内停留6个月到1年，这意味着天文学家可能会对它的特征或亮度有更加深入的了解。

亮度变化一直是彗星观测中的挑战，我们不知道C/2019 Q4将会有多亮。此外，由于C/2019 Q4来自星际空间，因此存在很多的不确定性。毕竟，这是我们看到的第一颗星际彗星。

此前，天文学家发现了一个类似小行星的星际访客，并将其称为“奥陌陌”（Oumuamua）。这个名字来源于夏威夷语，意思是“第一个来自远方的信使”。这是已知第一个穿越太阳系的星际天体。

“奥陌陌”的正式名称为1I/2017 U1，其中“1I”的字母I代表了星际天体，1则是指此类天体中的第一个。从目前的观测结果看，它既像彗星又像小行星。但是，它又不符合通常与彗星或小行星相关的许多其他定义特征，比如它没有任何显示有慧发的迹象，旋转方向也与一般的小行星不同。

2017年10月19日，天文学家罗伯特·韦瑞克（Robert Weryk）在夏威夷大学的哈雷阿卡拉天文台，利用泛星计划的1.8米望远镜首次发现了这个星际天体。仅仅三周之后，奥陌陌就离开了太阳系。研究人员只有很短的时间来收集尽可能多的数据，然后这个奇怪的星际访客就飞到了地球望远镜无法观测到的地方。

现在，我们已经看不见奥陌陌。天文学家估计，在它离开太阳系之后，可能需要2万年时间才能到达下一个目的地。

对天文学家来说，星际天体的发现尤其令人兴奋，因为它们提供了一个难得的机会，让我们得以一瞥银河系的其他部分可能的样子。现在天文学家可以将他们观察奥陌陌的发现与最近的C/2019 Q4进行比较。

奥陌陌究竟是什么？

“奥陌陌”（Oumuamua）是一个雪茄状的星际天体。2017年10月，人类第一次观测到它的存在，当时它以每小时156428公里的速度掠过地球。

2017年10月19日，奥陌陌首次被夏威夷的一架望远镜发现，天文学家在随后的一周内对它观测了34次。它飞掠地球时的距离相当于地月距离的85倍。

作为太阳系中发现的第一个星际天体，奥陌陌让天文学家感到非常困惑。最初，根据轨道形态，人们认为该它可能是一颗彗星。然而，奥陌陌并没有表现出彗星应有的典型特征，比如由水冰粒子组成的慧发。

奥陌陌的长度约400米，大概是宽度的10倍。这样的长宽比明显大于迄今为止在太阳系观测到的任何小行星。

奥陌陌呈现微红色（或淡粉色）的色调，亮度也在不断变化，这与太阳系中的某些天体非常相似。还有一些天文学家相信奥陌陌是由外星人驾驶的星际飞船。搜寻地外文明计划（SETI）组织称，这个星际天体有可能是“外星人的人工制品”。

不过，英国贝尔法斯特女王大学的科学家在仔细观察了这个天体之后，指出它更像是一颗小行星，或者像最初认为的那样是“微行星”（planetesimal）。研究人员分析了从奥陌陌表面反射的光线，认为它经历过猛烈的碰撞。他们不确定这次猛烈的撞击发生在什么时候，但可以想见的是，这个孤独的天体将会继续在星际空间流浪至少10亿年。