苹果为iPhone 11/Pro/Max造了新词，还要注册商标

在我们关注iPhone 11和iPhone 11 Pro后置镜头升级和夜拍性能大翻身时，别忘了今年苹果手机的前置摄像头也有不错提升，它现在包含更宽的百万像素传感器，能够旋转到横向模式进行自拍，可以拍摄4K视频，动态范围扩展到30fps，还有一种新的慢动作模式，可以每秒120帧的速度进行录像，产生慢动作自拍的效果，苹果把它称为「slofies」。

slofies其实就是「慢」+「自拍」的组合，在苹果发布会演示中，一位漂亮小姐姐正试图在家人帮助下进行完美的slofies慢动作自拍。

这个术语也出现在iPhone 11的预订页面上，苹果介绍称：不管你是在说「cheese」，挥手打招呼还是在风中甩头发，只需要120fps，就能让这一切看起够酷。

通过美国专利和商标局数据库搜索显示，苹果公司正在申请「slofie」商标。该商标可能是为了防止高仿slofie应用出现，或阻止其他公司在其应用和设备中使用该术语。

显然，苹果并非突发奇想才为新产品宣传造生词还注册商标保护，此前苹果用Animoji这个词宣传iPhone X上的3D人脸识别和动画表情，但是随后遭到2015年注册商标“Animoji”的应用开发商起诉，大概是因为有了这个教训，苹果要把「slofie」给抢注掉。