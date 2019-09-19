没有谷歌应用和GMS的安卓手机，价值几何？

9月19日消息，据国外媒体报道，华为定于周四在德国慕尼黑举行新闻发布会，发布最新一代的Mate 30智能手机系列。但在欧洲市场，该系列将不会搭载谷歌旗下的应用和服务。

新款Mate 30的照片和规格已经被广泛泄露，赢得了全球电子产品极客们的喝彩。早前有报道称，华为计划推出四款机型：Mate 30 Pro、黑色真皮的高端Mate 30保时捷版、Mate 30和Mate 30 Lite。除了Mate 30 Lite以外，其它三款机型都将配备华为超高速的麒麟990处理器和5G功能。Mate 30 Pro和保时捷版将拥有非常出色的拍摄功能，配有最先进的徕卡(Leica)相机系统，并配有全高清分辨率的弧形“瀑布”显示屏。从硬件的角度来看，Mate 30的两个高端机型将会是市场上最酷的智能手机。

然而，从软件的角度来看，华为的新手机则不会那么有吸引力，尽管它们与众不同。Mate 30系列将成为华为首批受到特朗普政府实施的禁令影响的手机，这意味着在欧洲出售的新款华为手机将无法提供被广泛使用的谷歌应用程序和服务，包括Play Store应用商店、Gmail邮箱、谷歌地图等等。(美国商务部就华为的软件更新给予了几次豁免，但那些豁免仅适用于之前推出的手机。)

华为可以在不违反美国销售禁令的情况下，使用Android的开源版本，无需支付任何的费用。它还可以在欧洲以外的地区免费提供谷歌应用程序。但在欧洲，谷歌的应用程序必须要得到这家搜索巨头的付费许可才能使用。

华为上个月宣布，它正在打造自家的“鸿蒙”操作系统。但即使是该公司自己的工程师也承认，鸿蒙系统无法与Android相提并论——近期内这一点也不会改变。

不过，对于中国本土市场的消费者来说，无法使用谷歌的应用程序并不是什么大问题。毕竟，中国国内有许多完全可行的替代应用。但在欧洲市场，则很难理解消费者为什么要花费数百欧元购买缺少他们经常使用的谷歌应用的Android手机，不管它是多么地时髦，多么地性感。

据荷兰网站LetsGoDigital.org报道，华为已经决定不在欧洲推出Mate 30系列，因为它“意识到，在欧洲推出一款没有谷歌应用程序的高价高端智能手机实际上毫无用处。”这可能会严重影响华为的海外销售——而且，至少会让慕尼黑成了一个奇怪的Mate 30发布会举办地点。