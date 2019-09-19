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iQOO Pro 5G幻影蓝版本今日开售，12GB+128GB售价4098元

2019-9-19 11:14:59来源：IT之家作者：懒猫责编：懒猫评论：

IT之家9月19日消息 iQOO手机官方表示，iQOO Pro 5G幻影蓝版本将于今日正式开售，搭载骁龙855 Plus处理器，标配12GB内存与128GB机身存储，售价4098元。

iQOO Pro 5G版采用 6.41英寸 Super AMOLED 水滴屏，屏占比达 91.7%；配置vivo屏幕指纹，其指纹感应面积增加了1倍，动态范围提升了30%。

配置方面，iQOO Pro 5G版搭载高通骁龙855 Plus处理器，内置4500mAh超大电池，支持44W Super FlashCharge 超快闪充，全系配备UFS 3.0高速闪存。

其他方面，iQOO Pro 5G版采用“5G 6 天线”设计，把普通的 4 根 5G 天线增加到了 6 根，提升了iQOO Pro 的 5G 天线性能。同时，iQOO Pro支持5G+4G双卡双待，配置全新Net Turbo网络加速技术、双Wi-Fi加速技术。

摄像方面，iQOO Pro 5G版搭载了4800万像素的IMX582旗舰传感器，1/2英寸大底，搭配超级夜景2.0，120度超广镜头，拥有2.5cm对焦距离的超级微距，还有AI场景2.0、AI人像构图。

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关键词：iQOOvivo

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