给苹果iPhone 11/Pro/Max装上保富图C1闪光灯，拍摄人像无敌手

在LED光源兴起后，市面上涌现了一批LED补光灯，只是LED灯亮度低，只能在室内或是夜晚补光。可保富图(Profoto)的C1、C1 Plus完全不同，它们是iPhone专用闪光灯，白天也能照亮你的美。

保富图C1、C1 Plus只支持iPhone 7或更新款iPhone（至少目前不支持Android），机身采用圆饼形设计，通过磁性吸附灯头，标配一个半球形的柔光罩，兼容彩色滤光片、蜂窝，能塑造出不同硬度光线，还支持Profoto AirTTL遥控器，可以与其它保富图闪光灯组成使用，战斗力极强。C1、C1 Plus内置了蓝牙和2.4G Wifi，使用时连接到“Profoto Camera”，APP会根据环境光线自动计算曝光和灯光输入功率，犹如使用iPhone内置相机拍照一样简单。除了作为闪光灯使用，两款灯具还能作为LED补光灯使用。

C1

C1 Plus

C1、C1 Plus二者差别在于尺寸、输出亮度和价格，C1 Plus带有10个暖色LED和10个冷色LED，可发射出3000K至6500K色温白光，亮度为280流明，显色指数（CRI）介于90-98，闪光灯输出亮度为4300流明，色温范围、显色指数同为3000K至6500K、90-98，全功率回电速度为1秒，内置了1500mAh锂电池，可满足2000次全功率闪光灯，或LED全功率工作超过40分钟，重176g，售价3999元；C1带有4个暖色LED和3个冷色LED，亮度为280流明，闪光灯输出亮度为1600流明，色温范围、显色指数与C1 Plus一样，内置了1500mAh锂电池，可满足2000次全功率闪光灯，或LED全功率工作超过30分钟，重120g，售价1999元。

保富图C1、C1 Plus无疑开创了手机补光灯先河，用闪光灯给手机补光，如果你觉得iPhone 11在大光比环境下拍摄人像仍不敌Android手机，那装上一个C1 Plus，轻松干翻任何人像模式、HDR模式。