内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>IT资讯>苹果

欢迎入坑，七成Apple Watch用户为首次购买

2019-9-19 12:01:53来源：威锋网作者：Runis责编：沧海评论：

Apple Watch作为苹果的成熟产品类别，尽管没iPhone这么有人气，但也在不断吸收新用户进入苹果生态圈。据CNBC报道，苹果日前透露70%的Apple Watch用户是首次拥有一款苹果智能手表，而30%的用户实际是从旧型号升级。

这也是为什么我们总感觉苹果在升级版Apple Watch上留有余地的原因，它专注于为每个版本添加少数关键功能，比如逐步引入的GPS、游泳运动追踪、蜂窝连接、心电图、跌倒检测，到现在的屏幕常亮和指南针，仔细揣摩的话这一个个都是些小功能，但苹果偏偏不会把它们一股脑塞进一个新型号中推出，并宣以「革新」之名。

Apple Watch Series 4对外观进行了重新设计，但也就跟微整手术差不多。

因为苹果知道Apple Watch难以和消耗品划等号，没有几个人会花3000块钱买一块智能手表然后一年一换。苹果要做的是增加客户群，把那些潜在用户拉进来，然后让所有拥有Apple Watch的用户都继续享受体验，让Series 1以来销售的每一款Apple Watch仍然支持watchOS软件更新。就如今年发售了Series 5，你仍可以心无芥蒂地用着Series 4甚至更老款的Apple Watch。

苹果在大幅降低iPhone用户的入门价格的同时也降低了Apple Watch的入门门槛，Apple Watch Series 3新价格足以在市场上超越同价位的Fitbit健身智能表。

我们很有兴趣看到新一代Series 5开售后的数据，毕竟屏幕常亮这个功能对于手表来说太有必要了，它有希望吸引更多首次购买者，并刷新苹果智能穿戴设备的市场成绩。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：Apple Watch

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|软媒时间|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有