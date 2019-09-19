欢迎入坑，七成Apple Watch用户为首次购买

Apple Watch作为苹果的成熟产品类别，尽管没iPhone这么有人气，但也在不断吸收新用户进入苹果生态圈。据CNBC报道，苹果日前透露70%的Apple Watch用户是首次拥有一款苹果智能手表，而30%的用户实际是从旧型号升级。

这也是为什么我们总感觉苹果在升级版Apple Watch上留有余地的原因，它专注于为每个版本添加少数关键功能，比如逐步引入的GPS、游泳运动追踪、蜂窝连接、心电图、跌倒检测，到现在的屏幕常亮和指南针，仔细揣摩的话这一个个都是些小功能，但苹果偏偏不会把它们一股脑塞进一个新型号中推出，并宣以「革新」之名。

Apple Watch Series 4对外观进行了重新设计，但也就跟微整手术差不多。

因为苹果知道Apple Watch难以和消耗品划等号，没有几个人会花3000块钱买一块智能手表然后一年一换。苹果要做的是增加客户群，把那些潜在用户拉进来，然后让所有拥有Apple Watch的用户都继续享受体验，让Series 1以来销售的每一款Apple Watch仍然支持watchOS软件更新。就如今年发售了Series 5，你仍可以心无芥蒂地用着Series 4甚至更老款的Apple Watch。

苹果在大幅降低iPhone用户的入门价格的同时也降低了Apple Watch的入门门槛，Apple Watch Series 3新价格足以在市场上超越同价位的Fitbit健身智能表。

我们很有兴趣看到新一代Series 5开售后的数据，毕竟屏幕常亮这个功能对于手表来说太有必要了，它有希望吸引更多首次购买者，并刷新苹果智能穿戴设备的市场成绩。