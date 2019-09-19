苹果Xcode确认：10.2 英寸iPad搭载3GB内存，Apple Watch Series 5处理器和4代相同

近几日出现不少有关2019款iPhone究竟配置多大内存的争论，有跑分显示iPhone 11、iPhone 11 Pro以及iPhone 11 Pro Max配置了4GB内存，也有报道称Pro旗舰机型采用了更多的6GB内存。现在苹果的开发环境Xcode给出了最终结论，同时还有其他一些有关苹果新品的配置信息。

除了工信部的登记信息确认4GB内存外，开发者Steve T-S也通过最新版本的Xcode发现了新iPhone配置内存的信息，确认三款新iPhone均配置了4GB内存。

另外，Steve T-S还发现新一代Apple Watch Series 5所搭载的处理器与上一代Apple Watch Series 4是一样的，并没有性能提升。这也就是苹果没有在9月11日的发布会上重点宣传这一点的原因。

Apple Watch Series 5升级了显示屏（支持全天候显示功能），加入了指南针功能以及32GB容量存储。除此之外，S5与S4在内部组件上是没有区别的。也就是说watchOS 6在S4和S5上运行的速度是一样的。

最后，Steve T-S还挖掘出刚刚更新的10.2英寸第七代iPad的内存信息，新iPad配置了3GB内存，较前一代的2GB容量有所提升。

新iPhone和Apple Watch Series 5将会在9月20日首发，而第七代iPad将会在9月30日发售。