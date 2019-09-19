苹果iPhone 11渠道价出炉：iPhone 11 Pro/Max暗夜绿色最高溢价700元，其余全线破发

IT之家9月19日消息 苹果即将在9月20日正式开售iPhone 11、iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max系列新手机，内置A13仿生芯片，新的iPhone搭载了刘海屏，iPhone 11升级到后置双摄，iPhone 11 Pro/Max升级到后置三摄镜头。

据《科创板日报》消息，现在市场渠道上的iPhone11全系列报价曝光，报价单显示，iPhone 11价格±200元，其中新色仅绿色与紫色存在溢价，绿色全内存溢价200元，如256GB 官网价6799元，渠道价为7000元。

iPhone 11 Pro系列除暗夜绿色外，全线破发，其中iPhone 11 Pro 64GB灰色跌幅最大，官方售价8699元，渠道价8250元，直降449元；iPhone11 Pro Max绿色256GB与512GB最高溢价700元。

此前分析师郭明錤表示，iPhone 11 Pro的暗夜绿色、iPhone 11的绿色与紫色，发货日期均约需2–3周或更长，其他颜色平均发货时间均短于10天。

售价方面，苹果官网iPhone 11提供64GB、128GB和256GB三种规格，售价分别为5499元、5999元和6799元。iPhone 11 Pro提供64GB、256GB和512GB三种规格，售价分别为8699元、9999元、11799元。iPhone 11 Pro Max提供同样三种规格和配色，售价分别为9599元、10899元、12699元。

值得一提的是，今年，iPhone 11系列新品将于天猫首发，天猫还联合蜂鸟即配首次推出iPhone一小时达服务。开售后，上海、杭州主城指定区域的消费者，可在天猫中国电信翼天下旗舰店、联通华盛旗舰店购买iPhone 11系列新品，率先体验这项服务。天猫今年还推出“保值回购”服务。用户在天猫购买带有“保值回购”标识的iPhone，使用一年后可5折回收。