美菜回应加盟商上门维权：无理取闹只会阻碍行业发展

新浪科技讯9月19日午间消息，昨日，美菜网总部办公室遭县域加盟商包围。据AI财经社报道，十余位加盟商集体上门“维权”，并在办公区域打出“还我血汗钱”的横幅。协商未果后，有加盟商报警，目前警方已介入调查。

县域市场是美菜2019年的重点开发对象。县域合伙人主要负责搭建并管理采、销、仓、配在内的自营团队，需具备生鲜或供应链工作经验，并缴纳10万元项目保证金，在美菜网辅导、扶持下自主经营，独享收益。

现场多位加盟商并不认同该说法，“说的很美好，很多都没实现，比如之前答应提供标品供应链，但总部根本不管。”有加盟商称自己加盟三个半月，亏损了60多万元。

对此，美菜网向新浪科技回应称，上述加盟商为个别未按照双方商务协议履约的前县域合伙人，在公司办公场所扰乱办公秩序，并散播不实信息。“我们始终尊重并严格遵守双方签订的相关协议，公司保留采取进一步措施维护公司合法权益的权利。”

美菜网方面还表示，公司无论大小，都应遵守基本的商业合作契约，无理取闹与要挟只会阻碍行业的发展与前进。美菜网也会尽己所能协助业务合作伙伴寻找其他解决业务问题的途径。

以下为美菜网回应全文：

近日，个别未按照双方商务协议履约的前县域合伙人到我司办公场所扰乱办公秩序，要挟公司爆料媒体以满足其不合理要求，并在线下和网络平台散播不实信息，对美菜品牌造成了负面影响。我们始终尊重并严格遵守双方签订的相关协议，公司保留采取进一步措施维护公司合法权益的权利。

美菜致力于用互联网和科技改变农业这个最传统的行业，我们坚持只有深入县域市场探索，才能改变大农业运营效率才能提升农业产值；公司无论大小，都应该遵守基本的商业合作契约，无理取闹与要挟只会阻碍行业的发展与前进。基于美菜的长期价值观，美菜也会尽己所能协助业务合作伙伴寻找其他解决业务问题的途径。