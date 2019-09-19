微软Windows 10补丁新Bug再致高CPU使用率，IME输入法编辑器无法启动

IT之家9月19日消息 Windows 10补丁KB4515384已经于9月10日向所有人发布，其中包含安全修复和质量改进，但根据网友反馈，该补丁引起了不少Bug问题。

Windows 10 KB4515384包含安全修复程序和针对Cortana Bug修复程序，此前导致某些系统上CPU使用率过高问题，但新补丁安装后，用户报告此更新会导致“开始”菜单、Windows搜索和音频等出现问题。

Windows 10版本1903的累积更新附带了不断增加的错误列表。最近用户报告说此更新损坏了网络适配器功能，现在另一个Bug出现，该补丁也导致输入法编辑器（IME）出现问题。

输入法编辑器（IME）是操作系统的一部分，它提供了用于文本输入的专用UI，可以在许多场景下使用。例如，IME允许用户使用拉丁键盘输入中文、日文或韩文文本。它还允许用户使用数字键盘输入拉丁文本，此功能甚至允许使用手写识别向系统添加文本。

在Windows 10反馈中心的帖子中，多个用户表示在安装Windows 10补丁KB4515384后，IME出现无法启动并过度消耗CPU的问题：

微软显然意识到由IME引起的无响应或高CPU使用率的问题。在反馈中心，微软承认了这个问题，并确认他们正在调查这些报告。

“我们正在调查某些输入法编辑器（IME）可能无响应或CPU使用率过高的问题。受影响的IME包括简体中文（ChsIME.EXE）和繁体中文（ChtIME.EXE）以及Changjie/Quick键盘，”微软表示。

根据以下列表，Windows 10的客户端和服务器版本都会受到影响：

Windows 10，版本1903

Windows 10，版本1809

Windows 10企业版LTSC 2019

Windows 10，版本1803

Windows 10，版本1709

Windows 10，版本1703

Windows 10 Enterprise LTSC 2016

Windows 10，版本1607

Windows Server，版本1903

Windows Server，版本1809

Windows Server 2019

Windows Server，版本1803

Windows Server，版本1709

Windows Server 2016

微软还更新了支持文档以详细说明解决方法：

打开“开始”菜单并搜索“服务”。你也可以打开Cortana并搜索“服务”。

在“服务”应用程序中，找到“ Touch Keyboard and Handwriting Panel Service”。

双击进程并访问“属性”选项卡。

在“启动类型”下，切换到“手动”，然后单击“确定”以应用更改。

可能需要重新启动才能解决IME问题，并在一定程度上解决高CPU使用率问题。微软表示IME问题将在即将到来的累积更新中得到解决。