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微软Windows 10补丁新Bug再致高CPU使用率，IME输入法编辑器无法启动

2019-9-19 12:50:18来源：IT之家作者：玄隐责编：玄隐评论：

IT之家9月19日消息 Windows 10补丁KB4515384已经于9月10日向所有人发布，其中包含安全修复和质量改进，但根据网友反馈，该补丁引起了不少Bug问题。

Windows 10 KB4515384包含安全修复程序和针对Cortana Bug修复程序，此前导致某些系统上CPU使用率过高问题，但新补丁安装后，用户报告此更新会导致“开始”菜单、Windows搜索和音频等出现问题。

Windows 10版本1903的累积更新附带了不断增加的错误列表。最近用户报告说此更新损坏了网络适配器功能，现在另一个Bug出现，该补丁也导致输入法编辑器（IME）出现问题。

输入法编辑器（IME）是操作系统的一部分，它提供了用于文本输入的专用UI，可以在许多场景下使用。例如，IME允许用户使用拉丁键盘输入中文、日文或韩文文本。它还允许用户使用数字键盘输入拉丁文本，此功能甚至允许使用手写识别向系统添加文本。

在Windows 10反馈中心的帖子中，多个用户表示在安装Windows 10补丁KB4515384后，IME出现无法启动并过度消耗CPU的问题：

微软显然意识到由IME引起的无响应或高CPU使用率的问题。在反馈中心，微软承认了这个问题，并确认他们正在调查这些报告。

“我们正在调查某些输入法编辑器（IME）可能无响应或CPU使用率过高的问题。受影响的IME包括简体中文（ChsIME.EXE）和繁体中文（ChtIME.EXE）以及Changjie/Quick键盘，”微软表示。

根据以下列表，Windows 10的客户端和服务器版本都会受到影响：

  • Windows 10，版本1903

  • Windows 10，版本1809

  • Windows 10企业版LTSC 2019

  • Windows 10，版本1803

  • Windows 10，版本1709

  • Windows 10，版本1703

  • Windows 10 Enterprise LTSC 2016

  • Windows 10，版本1607

  • Windows Server，版本1903

  • Windows Server，版本1809

  • Windows Server 2019

  • Windows Server，版本1803

  • Windows Server，版本1709

  • Windows Server 2016

微软还更新了支持文档以详细说明解决方法：

  • 打开“开始”菜单并搜索“服务”。你也可以打开Cortana并搜索“服务”。

  • 在“服务”应用程序中，找到“ Touch Keyboard and Handwriting Panel Service”。

  • 双击进程并访问“属性”选项卡。

  • 在“启动类型”下，切换到“手动”，然后单击“确定”以应用更改。

可能需要重新启动才能解决IME问题，并在一定程度上解决高CPU使用率问题。微软表示IME问题将在即将到来的累积更新中得到解决。

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关键词：Windows 10微软

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