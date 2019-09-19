百度地图上线语音定制功能，称80%的地图数据已AI化

9月19日下午消息，百度地图宣布上线语音定制功能，每个用户都可以定制完全属于自己的个性化的语音包。据悉，用户用手机录制20句话，合成制作20分钟，就可以生成一套完整的地图语音包。

据百度地图事业部总经理李莹介绍，所有地图上有语音播报的场景，都可以用到这个语音包，比如语音播报、与小度的互动，这样的语音包可以给家人带来陪伴。

李莹表示，百度地图上80%的地图数据已经AI化，而除了语音定制功能，可支持的语音包还包括模仿音、明星音、电台主播音、儿童音、地方方言音等。