松下Leica DG 10-25mm F1.7评测：新一镜走天涯时代来临

在近日松下正式发售了Leica DG Vario-Summilux 10-25mm F1.7 ASPH.镜头（下面简称Leica DG 10-25mm F1.7），新镜头集超广、广角与标准三种视角于一身，开创新一镜走天涯拍摄方式。

三种视角于一体

松下Leica DG 10-25mm F1.7不是第一支横跨超广、广角和标准三个视角的镜头，尼康1英寸固定镜头相机DL1850上使用的6.7-18.5mm f/1.8-2.8才是，然而后者胎死腹中，“首支”的名号最终落到松下手中。

Leica DG 10-25mm F1.7等效全幅20-50mm视角，最大光圈为f/1.7，最小光圈为f/16，一支变焦镜头集成了20、24、28、35以及50定于一身，易用性高，性价比更高——三阳10mm f/2.8、奥林巴斯12mm f/2.0、松下15mm f/1.7和松下25mm f/1.7四支镜头总价与Leica DG 10-25mm F1.7相近，超广下光圈却更小。

▲Leica DG 10-25mm F1.7视角变化

也许有人会拿适马18-35mm f/1.8与Leica DG 10-25mm F1.7比较，前者在使用0.71x减焦增光转接环后，等效25.5mm-50mm视角，光圈增加至约f/1.6，比后者要大。但25.5mm视角属于广角范畴，与超广级别的20mm完全不可比，二者不是同一级别的镜头。

要在如此宽广范围里实现高画质不是一件简单的事情，Leica DG 10-25mm F1.7由12组17片镜片构成，其中3片是非球面镜片，4片是ED镜片，1片是UHR镜片，最靠近CMOS传感器一片镜片属非曲面镜片，看来松下想优化光线入射到传感器边缘的角度。

在使用如此多镜片后，镜头长度达到了128mm，最大直径为87.6mm，滤镜尺寸为77mm，重量只有690g，在GH5上使用时前后平衡感较好，这是一支看起来重的镜头。

▲左：Leica DG 10-25mm F1.7，右边：Leica DG 12-60mm F2.8-4

在其它方面，Leica DG 10-25mm F1.7最近对焦距离为0.28米，放大率0.28倍，光圈采用无极光圈设计，带有9片光圈叶片，可在-10摄氏度到40摄氏度范围内工作，具备防尘防溅功能。

画质测试

分辨率

在今天松下GH5系列已经成为不少小型工作室、Vlogger常用设备，因此我们非常看重Leica DG 10-25mm F1.7视频下的表现。首先是分辨率测试，除了测试画面中心、边缘分辨率外，还增加了视频（16：9）下边缘分辨率，下面组图中“1”对应画面中心，“2”对应16：9长宽比下画面边缘，“3”对应4：3长宽比下画面边缘。测试时使用GH5 RAW格式拍摄，关闭了防抖，后期使用Lightroom Classic CC转换成JPG，日光白平衡，关闭软件所有锐化、降噪，对焦距离无限远。

在10mm全开光圈下，镜头中心非常锐利，边缘可用，在光圈收缩到f/4.0时，边缘会锐利起来；16：9长宽比边缘在全开光圈时解析力已相当不错了。

在12mm全开光圈下，镜头中心、边缘分辨率都相当不错，f/4.0时锐度最佳。

14mm表现与12mm相似。

在焦距增加到18mm后，全开光圈时边缘分辨率不如12mm、14mm下，暗角变得明显（机内已校正了暗角、畸变了），要光圈收缩到f/5.6边缘画质才质的改善；16：9长宽比边缘在f/4.0时会变得锐利。

25mm是Leica DG 10-25mm F1.7最弱的焦距，全开光圈是中心略软，要收一档光圈才会变得锐利，4：3、16：9长宽比边缘要收f/4.0才足够锐利。

接下来看看镜头近摄效果，我们在最近对焦距离上测试了10mm、25mm两个焦距表现。

Leica DG 10-25mm F1.7的10mm的近摄如无限远一样出色，全开光圈下成像非常锐利；而25mm的近摄效果一般般，要收缩到f/4.0下中心画质才足够锐利。

Leica DG 10-25mm F1.7解析力表现广角端强、长焦端弱，10mm、12mm、14mm、18mm中心解析力非常强悍，25mm稍弱，但画质完全堪用，是一支不用为锐度担心的镜头。

呼吸效应

现在越来越多相机镜头注重呼吸效应控制，Leica DG 10-25mm F1.7会优化这方面表现么，下面的10mm、25mm焦距下呼吸效应测试，照片上半截对焦在无限远，下半截对焦在窗户上。

▲10mm

▲25mm

Leica DG 10-25mm F1.7呼吸效应控制极佳，上下两截画面电线能完美对齐，在视频中改变焦点不会改变视角。

星芒

从佳能16-35超广变焦镜头开始，很多摄影师喜欢把夜晚灯光变成星芒，那拥有9片光圈叶片的Leica DG 10-25mm F1.7星芒会明显么？

▲10mm

▲25mm

在大光圈下，Leica DG 10-25mm F1.7遇到小型光源时（比如装饰用小灯），会在光源上形成圆形光罩，等到光圈收缩到f/4.0或更小时，光源会形成星芒。使用这支镜头夜拍时要注意控制光圈，留意画面光源，避免光罩出现。

焦外

M43相机画幅比全幅要小，但在大光圈下仍可提供虚化的焦外。Leica DG 10-25mm F1.7全焦段光圈恒定在f/1.7，焦外表现自然备受期待。

▲10mm

▲25mm

Leica DG 10-25mm F1.7在10mm下焦外过渡相当平滑，四角螺旋效果轻微，不过在最长焦距25mm时，焦外会呈现明显的螺旋效应，焦外表现打折扣。

▲10mm

▲25mm

在焦外光斑上，10mm、25mm焦距中心画面都能呈现出圆形光斑，边缘光斑口蚀明显，光斑内受APSH镜片影响，干净度一般。

色散与炫光

最后是色散与眩光测试，和松下其它镜头一样，Leica DG 10-25mm F1.7已在机身内进行过色散校正，无论是直出的JPG，还是RAW原片都没有明显可见可见色散，只有在密集树叶或是高对比场景下才会明显的色散。

▲[email protected]/1.7中心画面裁切

在抗眩光方便，Leica DG 10-25mm F1.7继续体验了广角优化，10mm的炫光控制远远优于25mm，整体眩光控制优秀。

▲[email protected]/1.7

▲[email protected]/2.8

▲[email protected]/4.0

▲[email protected]/5.6

▲[email protected]/1.7

▲[email protected]/2.8

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▲[email protected]/5.6

新一镜走天涯

综合而言，Leica DG Vario-Summilux 10-25mm F1.7 ASPH.是一支光学素质极高的变焦镜头，唯一短板是大光圈拍摄时可能会出现光罩问题，更重要的是它开创了新的一镜走天涯方式。

相机市场不缺少天涯镜，比如全幅的28-300、24-240，APS-C的18-300甚至18-400，覆盖广角到长焦，可超广到标准视角的天涯镜一直是市场空白。Leica DG Vario-Summilux 10-25mm F1.7 ASPH.提供了28、35、50三个扫街常用视角，最广提供到20mm视角，第一次涵盖了超广、广角、标准三个视角，在城市、乡村旅游时实用性远比24-240、18-300高，f/1.7光圈更是赋予了它拍摄人文的能力。

Leica DG Vario-Summilux 10-25mm F1.7 ASPH.样张：

[email protected]/f5.6

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