美国千禧一代不算房贷人均负债2.79万美元

北京时间19日消息，一项最新调查显示，学生贷款并非美国“千禧一代”（23至38岁）年轻人最主要的债务来源。

美国西北互助人寿保险公司（Northwestern Mutual）的调查显示，不包括住房抵押贷款在内，美国“千禧一代”平均背负着2.79万美元的个人债务。

其中最大的债务来源并非学生贷款，而是信用卡账单。西北互助的财务顾问Chantel Bonneau表示，这是一个令人担忧的趋势。

他说：“很多千禧一代面临的一个问题是，他们不想牺牲自己的生活方式，即使他们有学生贷款或收入较低。这让我们陷入了这样的境地：他们积累了大量的信用卡债务。”

这一点尤其令人担忧，因为当你年轻的时候，为未来的财务目标进行储蓄是很重要的，比如买房子或建立退休基金。

但是，由于千禧一代正在平衡学生贷款和信用卡债务，他们“以任何有意义的方式优先考虑退休储蓄似乎不太可能。”

不过，对于很多千禧一代来说，深陷债务泥潭不仅仅是因为生活方式。工资增长跟不上生活成本的飙升，也是一个重要原因。

皮尤研究中心的报告发现，现在美国人的平均工资只有和40年前相同的购买力。根据嘉信理财的2019年财富报告，近三分之二的“千禧一代”表示，他们是“月光族”，只有38%的人认为自己财务稳定。

当然，学生贷款也是一个因素。皮尤研究中心发现，从1998年到2016年，有学生贷款债务的家庭数量增加了一倍。“千禧一代”背负的学生贷款债务中位数为1.9万美元，显著高于“X世代”的1.28万美元。