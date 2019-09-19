特斯拉上海超级工厂内部照片曝光：Model 3车架已下线

北京时间9月19日下午消息，据外媒报道，随着上海特斯拉超级工厂3（Gigafactory 3）生产线上的Model 3汽车车架照片在中国社交媒体上曝光，该超级工厂立即吸引了众人目光。

特斯拉超级工厂3将有望成为中国第一家外资全资电动汽车工厂。这算得上一项殊荣，而且特斯拉对这家建造还不到一年的超级工厂也寄予了厚望。

但人们对超级工厂3仍有诸多怀疑，比如特斯拉是否可以严格执行器时间线，在未来数周内将工厂投入生产运营，并在年底之前实现每周3000辆Model 3电动汽车的目标。

而有关超级工厂3的内部照片在过去一个月间或流出，表明特斯拉正在加紧装配生产线。

7月份，特斯拉官方首次发布了一组超级工厂3的内部照片。从这些照片中我们可以看到，工厂的生产准备工作已经取得令人印象深刻的进展，包括一个大型冲床，正在制造Model 3的车身零件。

最近，新浪微博上有用户放出另一组照片，显示Model 3的车身从特斯拉的超级工厂3的生产线上运送下来：

曝光的照片并未证实这些车身就是在工厂内制造的，但也在很大程度上暗示，特斯拉已经为该工厂配置好了车身生产机器。

不过，到目前为止，还没有整车或马达驱动系统的照片流出。

上个月有传言说，伊隆·马斯克（Elon Musk）将在某次活动上亮相首辆中国制造的特斯拉Model 3。然而，尽管该次活动上确实有一辆Model 3，但是否是在超级工厂3生产制造的尚未经证实。

本周初，特斯拉的超级工厂3已经通过正式投产前的政府检查。