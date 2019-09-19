网购后再用现金支付？亚马逊在美推出“现金支付码”

北京时间9月19日消息，在线购物巨头亚马逊认定，仍有一些客户将会继续使用现金支付。

这家电子商务公司周三发布了“亚马逊支付码”（Amazon PayCode），允许购物者在网上购物，然后亲自到1.5万个西联汇款网点支付相应的现金。该公司称，这种选项已在19个国家推出，但未来几周将在美国推出。

该公司还推出了“亚马逊现金”（Amazon Cash），让用户可以亲自将现金加载到他们的亚马逊余额中，以便他们在以后进行在线购物。现在，全美有超过10万个现金加载网点。

“客户告诉我们，他们喜欢用现金支付带来的便利。”亚马逊支付部门总监本·沃尔克（Ben Volk）在周三的一份声明中表示，“通过与西联汇款的合作，我们能够为客户提供更多的购物选择，使他们能够以便利的方式支付他们的在线购物费用。”

虽然大多数亚马逊购物者可能坚持认为在线支付更加便利，但现金选择可以为那些没有银行账户或无法接触传统银行系统的人提供帮助。

该公司最近为这类人群推出了其他选择。今年6月，亚马逊与Synchrony Financial合作，为那些可能没有足够信誉的人提供一张信用卡。“Amazon Credit Builder”允许用户通过安全卡以及预算工具和提示建立信用。一旦建立足够的信用，就可以最终“毕业”，使用另一种亚马逊商店卡。

尽管移动支付有所增加，但现金仍然是美国的主要支付方式。据贝恩统计，去年有79%的美国消费者使用现金购物。

在结账时，客户可以选择“亚马逊PayCode”选项以获取二维码码和一串数字，之后向西联汇款的网点出示。他们需要在下单后24小时内前往网点支付。如果发生退货，现金将会返还给客户。