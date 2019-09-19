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中国电信柯瑞文：将始终坚持5G SA方向

2019-9-19 15:39:53来源：C114中国通信网作者：乐思责编：嗜橙评论：

在今日举行的“第十一届天翼智能生态产业高峰论坛”上，中国电信董事长柯瑞文表示，中国电信将坚持5G SA方向，创新引领；并创新合作模式，与外界开展5G共建共享。

近日,全球移动通信系统协会(GSMA)正式宣布,中国电信牵头全球5G产业,共同制定《5G SA部署指南》。2018年，中国电信全面阐述了5G技术观点和策略，率先建成了SA为主、SA/NSA混合组网的跨省跨域规模试验网，在北京、上海、广州、深圳等17个城市开展了5G创新示范试点，为5G网络规模建设积累了丰富经验。2019年，中国电信完成了SA 5GC异厂家互通，实现了NSA/SA双模连片网络试验和基于5G SA系统的端到端高清语音通话，对加速5G SA产业商用成熟以及规模部署起到了推动作用。

“未来，中国电信将始终坚持5G SA方向，创新引领行业发展。”柯瑞文称。

对于5G网络建设，柯瑞文认为，5G的本质是开放的，共建共享也是5G时代的必然要求。柯瑞文称，中国电信已与中国联通就5G共建共享，特别是在5G接入网、传输网共建共享方面达成一致意见。

“这使5G网络建设速度会更快，运营质量更高，中国电信保证，服务质量不变，同时，品牌保持独立，省下的资源用于业务创新与技术创新，为客户提供差异化的服务。”

柯瑞文透露，下一步，中国电信将推进5G生态构建。

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关键词：中国电信

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