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小米：MIUI 11新增儿童空间，后续上线禅定模式

2019-9-19 15:42:14来源：IT之家作者：沧海责编：沧海评论：

IT之家9月19日消息  刚刚，MIUI体验总负责人@MIUI小凡发文介绍了MIUI 11新增的儿童空间功能。

小凡表示，MIUI全新儿童空间提供了丰富优质的早教内容，家长可以控制应用及使用时长，并且与家长空间完全隔离免去“熊孩子乱操作”的烦恼。儿童空间还提供智能护眼模式确保孩子的用眼健康，来电话了米兔还会蹦出来提醒孩子让你来接听，诸多细节致力于让孩子能够安全、快乐、自由地探索成长。希望能让你在面对孩子时多一点舒心。

随后小凡还在评论区表示，MIUI禅定模式已经在做了，并表示类似的贴心小功能会推出，但发布会上不会提及。据悉，禅定模式是一加此前推出的功能，具体为：短暂告别智能手机带来的信息轰炸，让我们花20分钟和家人沟通最近的变化，和朋友分享生活的乐趣。尝试后你会发现原来20分钟也可以做这么多事情。目前尚不清楚MIUI 11的禅定模式与之是否相同。

现有爆料消息显示，MIUI 11的主打主题为“声色全新，效率革新”，在设计方面去繁就简，去除了冗余的视觉符号，更强调信息和内容。另外大幅革新了MIUI 11的动态音效，更多的声音与振动。曝光的MIUI 11的功能包括个性签名、投屏、字体大小与粗细设置，文件管理支持，息屏动态万花筒，智能出行，通知光效，全新的小米互传等。

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关键词：MIUI 11禅定模式

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