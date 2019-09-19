更符合国情：泰国将用三轮车测试自动驾驶技术

9月19日消息，据香港《南华早报》报道，三轮车是泰国街头最常见的交通工具。从今年11月开始，泰国政府将与私人企业合作测试该国首辆自动驾驶三轮车。

据悉，创业公司Airovr、投资者Siri Ventures和泰国政府将在曼谷一个封闭社区内进行为期数月的试验，希望相关技术和经验能被应用到小型巴士等更大车辆上。

泰国政府国家科学技术发展署首席研究员Ekkarut Viyanit说:“这个项目可以在监管机构和用户之间建立信心，让他们相信自动驾驶车辆可以在公共道路上使用。”“这将加快该技术在泰国的普及。”

总部位于曼谷的Airovr公司创始人Amares Chumsai Na Ayudhya说，选择三轮车测试自动驾驶技术比汽车更节能，需要更少的零部件，成本更低，也更适合该国炎热的天气。

测试用三轮车并不是人们在曼谷街头惯常所见的五颜六色三轮车。Airovr测试车非常简单，只有一块显示速度和剩余电量的显示屏。车顶上安装了类似于警报器的的3D地图系统，车内仍有把手，测试人员可以在必要时进行人工控制。

相关测试将在Siri Ventures母公司、房地产开发商Sansiri拥有的一个封闭社区内进行。该社区共有1万人，测试区占地约8公顷，包括8座公寓楼、一座购物中心、一家牙科医院和一所学校。汽车、摩托车、自行车和行人在街道上来来往往。

Siri Ventures首席技术官Jirapat Janjerdsak说。“在数千次测试之后，我们可以分析采集到的所有信息，用更大汽车来扩大项目规模。”

这项试验可能持续长达6个月。开发人员将分析这些数据，并通过开发下一代自动驾驶汽车扩大该项目的规模。据悉，这是一款15座的小型巴士，“它们将由政府和一家本土汽车制造商合作制造。”

这些车辆最早将于2021年投入使用。

Sansiri的最终目标是开发一种自动驾驶汽车，可以把社区居民从家带到最近的购物中心或火车站。然后，该项目可以扩展到整个曼谷和其他城市。

Jirapat Janjerdsak说:“我们现在开始准备这项技术，它将改变我们最后一英里的交通方式。”“我们希望尽快在泰国实现这一目标。”