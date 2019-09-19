买得起也养得起，小米米家喷墨打印机每张只要一分钱

虽说现在提倡环保，提倡无纸化办公之类，但用到打印机的地方还是很多的。而外面打印店成本高也不方便，而普通打印机一套墨水也要在200元以上，往往打不了多少就用完了，后期的耗材费用相当高。对不少人来说，打印机买得起，用不起成了普遍现状，近日，小米推出一款米家喷墨打印机，实现每张纸只需一分钱，让我们在耗材上不必再多花钱。

作为米家产品，小米米家喷墨打印机在外观方面无疑仍然遵循小米一贯的纯白色简洁设计风格。打印机尺寸为435X263X130mm（长X宽X高）。在不含墨水瓶与打印头的情况下整机约重3.4kg，整体机型方方正正，机身按键和接口隐藏于其间，相对小巧的机身便于安置、携带，纯白色的配色也适合各类家居环境。

小米米家喷墨打印机正面除了出纸口外，可以看到右侧为隐藏式的电源开关、Wi-Fi指示灯和油墨量指示灯，而打印机背面安置了电源插口和USB接口，插入USB线就可以外连电脑等设备用以打印。

通过对机身盖子轻微按压，就可以触发打印机内舱的开启，随后进行日常的维护保养或者更换墨盒进等操作。这里需要注意的是，在内舱的侧边设计有印刷头锁，如需要挪移的时候最好向下扳动锁定，否则搬运过程当中印刷头在舱内滑动可能容易造成磕碰损伤。

在内舱的左右两侧都放有墨盒，墨盒也同样是采用按压式触发弹出，四色墨水一一对应四个墨盒位置，安装前需要看好提示，不要将墨水放错位置。随机附赠的四色墨水分别为青、洋红、黄、黑，容量为56ml。

除了安装墨盒外，我们还需将黑白和彩色两个印刷头装入打印机内，依照提示的位置顺序放下，最后按下扣住灰色卡扣即可。值得一提的是，小米米家喷墨打印机配备的印刷头有控制芯片，可以实现自动清洁，长时间的使用周期当中降低堵头的潜在可能。

别看小米米家喷墨打印机每张打印只要一分钱，但打印质量并没有打折扣，其配备分辨率高达4800×1200dpi的高精度打印头,0.1mm的细线也能打印清晰。同时配备高密集打印喷头,彩色960个,黑色640个,每英寸1200个。智能校准功能则能确保真实颜色不失真,无论是大型文档还是识图绘本都能轻松打印。

另外，小米米家喷墨打印机使用了业界首款四核IOT控制芯片,配备超大1Gb闪存,2Gb运存的独立IOT控制芯片,云端打印极速响应,直连MIOT服务器,无论何时何地文档瞬时响应,金山WPS专业文档渲染,确保覆盖主流格式文档打印。

同时，小米米家喷墨打印机在连上米家APP后，可以拍照扫描复印、智能矫正、裁剪排版、调色滤镜多功能集于一身，满足诸多打印需求。当然，这也能在微信小程序中完成，你微信中的一些文档、照片都可以通过米家喷墨打印机来完成。

至于成本方面，我们前面说的四色墨盒，每瓶只需39元，一组墨水支持9500页彩色打印，3200页黑白打印，打印一张只要一分钱，就算彩打也不会心疼。小米米家喷墨打印机已于9月17日开始售卖，价格为999元，成本之低廉，让你买得起打印机，也养得起！