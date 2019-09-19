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苹果在中国品牌地位暴跌：支付宝第一，华为第二

2019-9-19 16:15:28来源：新浪科技作者：木尔责编：远洋评论：

北京时间9月19日下午消息，据彭博社报道，一项最新的年度中国消费者态度调查显示，苹果的品牌声誉从一年前的第11位在今年跌至第24位。而在2017年之前，苹果的品牌声誉曾排在第5位。与此同时，苹果的最大竞争对手华为，今年上升两个名次，排在第2位，仅次于中国的支付服务支付宝。

调查还发现，中国消费者如今对美国品牌的热度正逐渐减退。

这项年度调查由旧金山一家咨询公司Prophet发起。今年，Prophet调查了中国大城市内的13500位中国消费者，询问他们对27个类目中的258个品牌的看法。受访者评估他们使用的或考虑使用的品牌，根据创新、实用性和可靠性等品质评估这些品牌与消费者生活的相关性。

Prophet在香港的高级合伙人Jay Milliken说：“在苹果这个类目下，出于爱国的消费行为较为明显。”

爱国情怀同时也促进了其他中国品牌的崛起。比如运动服装制造商李宁首次挤入前40名，今年排在第34位，仅落后市场领导者耐克两个名次。以创始人兼中国著名体操运动员的名字命名的李宁，紧抓中国消费者的爱国心理，在去年的纽约时装周上推出以中国国色——红黄两色——为主的中国李宁系列产品。

今年，挤进中国消费者心中前十顶级品牌的美国品牌只有两个：Android（排名第3）和英特尔（排名第9）。相比2017年的时候，前十品牌美国的占到一半。

Milliken表示，不像苹果，Android和英特尔不必担心消费者转而支持本地竞争对手。这也解释了，为什么这两大品牌仍旧维持较高排名。

“有些西方品牌与中国消费者的日常生活早已息息相关，他们较为不易失去相关性，”Milliken说，“在中国也没有替代品，因此他们可以保持极高的相关性。”

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关键词：支付宝华为

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