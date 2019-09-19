特斯拉Model 3超大众Polo和福特福克斯成荷兰最畅销汽车，销量已过万

9月19日消息，据国外媒体报道，荷兰的注册数据显示，特斯拉Model 3已成为荷兰最畅销的汽车，目前销量已超过1万辆。

根据注册数据，截至今年8月底，Model 3在荷兰的注册量约为7833辆，而本月迄今为止这款车的注册量为2261辆，这使得Model 3今年迄今为止在荷兰的总销量超过1万辆，明显超过排名第二的大众Polo（9529辆）和排名第三的福特福克斯（8265辆）。在9月底之前，荷兰可能会再注册1000辆Model 3。

自今年早些时候Model 3在欧洲推出以来，这款车明显提振了特斯拉在欧洲大陆的销售。荷兰一直是特斯拉的重要市场之一，也是插电式混合动力车最强劲的市场之一。

Model 3的交付量在荷兰激增，使得该市场保持在接近顶峰的水平，并使这款新电动汽车成为该国最畅销的汽车。

此外，今年8月，Model 3还成为英国第三大最受欢迎的新车，这是电动汽车（EV）首次进入十大最畅销汽车排行榜。

英国汽车制造商和贸易商协会（Society of Motor Manufacturer and Traders，简称SMMT）发布的8月份畅销汽车排行榜显示，Model 3以2082辆的销量排在第三位，仅仅落后于福特嘉年华（Ford Fiesta）和大众高尔夫（VW Golf），后两款车型的8月销量分别为3978辆和3439辆。

Model 3占据了英国8月份全电动汽车销量的四分之三左右，推动SMMT榜单“其他”类别的销量增长了847%，并推动电动汽车销量同比增长了375%以上。

另外，当地时间周三，外媒报道称，Model 3获得了美国高速公路安全保险协会（IIHS）的“最高安全评级”，这使得Model 3成为特斯拉首款获得最高安全评级的车型。