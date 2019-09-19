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苹果iPhone 11系列破发？不，绿色款售价恐怕只升不降

2019-9-19 17:06:09来源：新浪科技作者：苏航责编：阿迷评论：

距离iPhone 11开售还有不到一天时间，很多人都在关注新iPhone的价格走势。开售后，iPhone 11系列会不会加价？还有没有人疯抢？成为这段时间的热门话题。

相信经历过iPhone 11系列预售的同学，对今年新iPhone售卖情况有了一个初步感受。预售当天，苹果官网服务器颇为稳定，仅有短暂的无法访问问题，而后立即就恢复了。我也尝试预定了512GB绿色iPhone 11 Pro Max，很轻松就拿下订单，只不过不是20日开售当天的，而是24日到26日发货的第二批。

总之，今年新iPhone似乎并不难抢，只要你有心买，就能在开售日后不久拿到新机。

▲iPhone 11 Pro Max预售当天在官网并不难抢

事实上，网上曝光的渠道价证明这一点。据财联社报道，一份市场渠道iPhone11全系列报价单显示，iPhone 11价格±200元，其中新色仅绿色与紫色存在溢价，绿色全内存溢价200元，如256G官网价6799元，渠道价为7000元。

而iPhone11 Pro系列除绿色外，全线破发，其中iPhone11 Pro 64G灰色跌幅最大，官方售价8699元，渠道价8250元，直降449元；iPhone11 Pro Max绿色256G与512G最高溢价700元。

于是，#绿色iPhone11最高涨价700元#、#多颜色新iPhone渠道价降价#成为了微博热门话题。

▲渠道商拿货价格单

新浪数码也拿到一份渠道商拿货的价格单，其中多彩的iPhone 11系列，特别配色款（比如紫色、黄色）的拿货价会略高一些。而iPhone 11 Pro Max 256GB绿色版的拿货价比其他颜色高了1300元。这意味着今年新iPhone中，绿色款成为最受欢迎的产品，颇为抢手，并且真的有可能出现涨价的情况。

需要注意的是，我们拿到的这张价格单是渠道商拿货的价格，并不是最终消费者买到新机时的价格。此前，也有媒体从苹果经销商处获悉，绿色款iPhone新手机预计会涨价，但具体价格还没有确定，要等到20号才知道。

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关键词：苹果iPhone 11 ProiPhone 11 Pro Max

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