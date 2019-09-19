专业摄影师的iPhone 11 Pro相机体验心得：一部手机三倍快乐

“你好，这里是中国。我正在进行马友友——巴赫之旅世界巡回演奏会的现场摄影工作，能拍摄这场壮大的音乐旅程是一种荣幸，当我正发愁如何测试iPhone 11 Pro的新功能时，我认为这个摄影工作正好合适，因为很多时候现场都处于非常低的光照状态！”

今天，我们将认识一位旅行摄影师Austin Mann，他在中国的行程途中「顺路」评测了iPhone 11 Pro的新相机，以一个专业人的角度带我们走进iPhone 11 Pro镜头背后的技术和它呈现的画面故事，并用精湛的摄影技巧，为我们带来一幅幅用iPhone 11 Pro创作的风景和人物大片。

如果你也想掌握一点熟练运用iPhone 11 Pro黑科技的姿势，那么就跟上摄影师的脚步，准备好欣赏镜头内外的美景。

对于摄影人来说，苹果发布的iPhone 11 Pro可以总结为两个字：相机。Austin Mann对此摩拳擦掌，他想要亲自一试超广角、夜间模式、取景框外取景还有iOS 13的照片管理和编辑工具。所以，在完成马友友大提琴演奏会的摄影工作后，他来到了乡村，寻找一些更耐人寻味的风景，并由此开始探索这个美丽的大国。

更多视角更深刻影像

拍摄并测试这种强大的相机升级让人心潮澎湃，尤其是当你得到这样的照片：

超广角，iPhone 11 Pro，桂林

Austin Mann喜欢超广角镜头，它能为摄影师提供另一种描述故事的格式，另一种可视化的视角，以及更好的创造性工作方式。大多数时候，超广角镜头能自然地捕捉到强烈的场景感，并为镜头故事增加丰富层次。

在中国各地，Mann用iPhone 11 Pro超广角进行了全面拍摄。

别忘了超广角也可以做竖直拍摄，这里是在飞机下降时拍摄的。

Halide技术读数分析

正如我们在Halide应用（该应用开发者也刚刚用它来分析了iPhone 11相机系统）的技术读数工具中看到的那样，iPhone 11最强的镜头是主镜头，也就是广角镜头：它的快门范围为1/125,000到1秒，拥有最大光圈和最高的ISO。夜间模式和自动对焦系统也由它提供。

▲左：超广角规格||中：广角规格||右：长焦规格。摄影师对重点部分涂上了黄色。

超广角镜头在正常的照明条件下工作得非常好，令人很满意。但当转移到室内或夜晚拍摄时，你会感觉到有所不同，图像比广角更偏柔一些，而且没有夜间模式。低光条件下你会被提示（或强制）切换为广角拍摄，具体取决于光线的限制。

摄影师心得

作为摄影师，我们经常考虑在一系列构图或拍摄中创造图像“宽、中、紧”的平衡，以三种视角来拍摄相同的主题，可以让观众进入宏观——微观连通的旅程，最终以更深刻的方式将主题呈现出来。

无论你是否经常玩超广角拍摄，我都鼓励你多多尝试用iPhone 11 Pro的三个镜头拍摄同一主题，这是一个很好的练习，可以使你的灵感不断涌现，还能收获（三倍的）快乐。

在黑暗中我们能看见

经常有iPhone摄影初学者甚至专业人士提问，如何在光线不足的情况下拍出更好的照片？今年新iPhone增加的夜间模式就是问题的答案。它易于使用，功能强大，并且是自动的，它将彻底改变每个人在iPhone上拍摄的方式。

Austin Mann去桂林拍摄了令人惊叹的风景和河流。在日落/黄昏时，它们诉说着另外一种风情。

▲夜间模式，广角，iPhone 11 Pro，中国桂林

苹果夜间模式不光是注重于用技术解决摄影难题，同时也深刻关注艺术表达。当你看到上面的图片时，很明显，iPhone团队并没有像他们的一些竞争对手去给夜晚增光加亮，做成白昼。相反，他们好像在默认摄影师会以美丽的方式捕捉这一场景的感觉，更像是人物融入了黑夜，而黑夜衬托了色彩。

摄影师也放出了几张iPhone XS vs iPhone 11 Pro超低光条件拍摄效果对比，我们来欣赏一下：

▲iPhone XS与iPhone 11 Pro夜间模式，手持拍摄，中国西安

▲iPhone XS与iPhone 11 Pro夜间模式，三脚架拍摄，中国桂林

在上面的观众形象中，你会注意到夜间模式即使是在舞台上投下的暗蓝光中还能很好地保留了人物肤色的暖色调。这一点令人印象深刻——在某些情况下，iPhone 11 Pro在我们用肉眼看不到的低光场景中拍到了容易忽略的色彩。

Austin Mann表示，这是自2012年在iPhone 5上推出全景模式以来所见过的最戏剧性的飞跃。他很久没有拿出一张自己的照片并为其感到惊艳，而这次iPhone 11 Pro做到了，“我滴龟龟，简直不敢相信这是我用手机拍的。”

夜间模式别样的工作方式

即使在崎岖不平的道路上行驶的汽车或在摇摆的船上拍摄江上渔翁，摄影师仍然能够用iPhone 11 Pro掌握多秒夜模拍摄并保持清晰度。

如果你熟悉拍摄长时间曝光，你会立即意识到iPhone 11 Pro在夜间模式下收集光线的方式根本不同。

根据Mann的经验判断，夜间模式实际工作的方式是相机拍摄一堆短曝光和稍长曝光，检查它们的清晰度，弃掉坏的并合成好的。这跟传统dSLR /单电相机上，5秒曝光是在整个快门持续时间内连续记录光线（并记录其移动）的方式不同。

iPhone 11 Pro不是捕捉一个连续的帧，而是将一大堆镜头与可变长度混合（一些较短的曝光时间用于冻结动作，较长的镜头用于曝光阴影），这意味着在你曝光期间主体可以实际移动但照片仍然保持清晰。

可能有的朋友会问：“这对于手持拍摄是很好，但是如果我想拍光轨怎么办？”

别担心，iPhone 11会检测到三脚架固定，并进入与手持不同的曝光模式，以便光轨和光源移动仍然可以被镜头完好地捕捉。

这种新的技术方式让会让摄影师感到既兴奋又疑惑，这是AI摄影另一个真正的闪光点，利用功能强大的软件——而不是把镜头加大加大再加大——来捕获更多光线。

不是磨皮美颜是真实肤色

iPhone 11 Pro渲染肤色的方式有所改进，你们一定还记得去年智能HDR偶尔会用那种奇怪的平面/海报/橙色外观呈现肤色，所以我们通过实际拍照来看看这个问题是否已经解决了。

智能HDR过渡渲染通常是在是曝光不足的情况下，所以Mann在飞机上前置镜头拍一张自拍，并将曝光调整到最低限度，大家可以看看对比。

▲测试iPhone 11 Pro能否在曝光不足时保持皮肤色调

苹果称此为“图像语义渲染”（semantic rendering），在你按下拍照瞬间的背后，软件逐层隔离面部皮肤、五官甚至牙齿，以便在照片中正确保留这些的特征的纹理和对比度。从上面的照片来看，它运作得很好。

▲左：iPhone 11 Pro人像模式|右：iPhone 11 Pro人像模式高调光度单色（iOS 13）

Mann给一位施姓奶奶拍的肖像，镜头下的她真的可爱。这是户外晴朗光线下的人像，光线越来越苛刻，画面的条件就越不理想，智能HDR可能会因处理光线过足而将皮肤弄得平滑或者偏暖，丢失一些微小细节。但这张照片中色彩平衡，肤色和边缘保存的准确性给人留下了深刻的印象。

取景框外取景

今年推出的最有趣的相机功能之一就是「取景框外画面」，如果用广角拍摄，iPhone 11也会将超广角镜头获得的画面同时显示出来。

你会在相机应用上看到较暗的两侧边框，这里就是超广角镜头无缝接入广角取景的画面内容，它改变了我们取景的方式，进而改变了我们的创作。

不管是拍照时还是拍照后，你都可以决定你想要的框架，当iOS检测到广角取景边缘有人物，就会弹出小图标提醒你可能想要将更多内容裁剪进来，进而根据画面改进构图/角度。

一些愿望

虽然iPhone 11 Pro肯定比以前的iPhone更专业，但摄影师认为它还能做得更好一些，Austin Mann提出了两点建议：

一是更多可见性。对于摄影师来说，他们需要了解自己的工具是如何工作的，这其中最基本的就是在元数据中看到夜间模式拍摄的曝光时间，也希望更好地了解在相机应用中实时看到拍摄的格式和帧数，而不是进入设置里去检查。总而言之，如果能在拍摄时直观地看到相机给出来的实际数据，摄影师就能知道应该改进什么。

二是更多控制权。专业人士希望对相机拥有更多自主操作，在必要的时候关闭某些功能，比如智能防抖或取景框外画面预览；夜间模式最好允许摄影师根据可用的光线和稳定性手动控制快门时间；以及决定哪个音量按键（以最顺手的方式）控制连拍，哪个控制视频拍摄。

▲iPhone 11 Pro拍摄的全景模式图像，经iOS 13照片应用编辑

写给摄影师看的购买建议

如果你冲着拍摄功能买，那么请买iPhone 11 Pro，想想你额外购买相机镜头的钱就不会那么心痛了。

如果你正在考虑iPhone 11，其实也不错。它的相机同样出色，甚至在某些方面超越去年的XS。iPhone 11主要缺失的是长焦镜头，如果你很在意长焦，那么还是升级到Pro吧。

11 Pro和11 Pro Max在相机性能上完全相同，前者更灵活更轻巧；后者拥有更大的屏幕，意味着用于编辑或观看的取景器与屏幕更大，另外它也有更长的电池寿命。

Austin Mann个人选择的是从iPhone XS升级到iPhone 11 Pro，因为这个尺寸更适合单手快速轻松拍摄。他告诉我们，对于想要用iPhone拍摄作品的人来说，这一年是一次巨大升级，夜间模式和超广角镜头将改变我们讲故事的方式，给你带来艺术上的提高，这是一个很好的机会。

摄影用的手机首选黑色，因为黑色机身最不容易反光，对光线影响比较小，拍摄过程对测光的影响也小。在某些场合下（比如音乐厅），黑色相机总是显得谨慎和尊重一些。但不得不说，午夜绿好看到戳人心尖尖，要是实在不想选黑的就还是选它吧。

苹果iPhone 11系列手机将在9月20日正式发售，天猫平台首发销售。