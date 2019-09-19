印度：全面禁止电子烟，首次违禁罚1万元和1年监禁

IT之家9月19日消息 据路透社报道，印度财政部长西塔拉曼9月18日宣布，全面禁止销售、生产、进口或广告电子烟。初犯可以获得长达一年的监禁和100,000卢比（约1万元）的罚款，再犯最多可能监禁三年和罚款500,000卢比。

值得一提的是，该禁令不适用于使用电子烟，但这意味着用户无法合法购买电子烟。 “这些新颖的产品具有吸引人的外观和多种口味，它们的使用呈指数级增长，并在发达国家尤其是青少年和儿童中向流行病一样蔓延，”印度卫生部发言人表示。

这与全世界对电子烟的长期担忧相呼应，特别是担心多种口味的电子烟会鼓励年轻人尝试吸烟。美国疾病控制和预防中心（CDC）宣布因未知肺病而致死的首次死亡案例后，这些担忧在8月份愈演愈烈。之后疾病预防控制中心已确认又有六人死亡，美国监管机构已推出限制电子烟使用的计划。密歇根州成为美国第一个在9月初禁止调味电子烟的州，纽约本周也开始实行禁令。

新加坡已经禁止电子烟，日本允许一些电子烟产品，但禁止销售尼古丁电子烟。

据路透社报道，印度卫生部预计其禁令将在法庭上受到质疑，该国的禁烟支持者警告说，禁令将剥夺吸烟者使用可能不那么危险的替代品的权利。研究表明，吸电子烟确实比吸烟更安全，但全部风险仍然未知。