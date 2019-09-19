SA：2019年Q2全球移动计算设备出货量 苹果/联想/惠普 位列前三

近日，Strategy Analytics最新发布的研究报告指出，联想和苹果共占该市场的三分之一的市场份额，联想广泛的产品组合有助于在Windows升级周期中针对所有地区的更多商务客户，而苹果则通过其产品线和新iPad操作系统提供更多键盘功能，从而获得了更大的市场份额。在这个竞争激烈的市场中，2019年Q2全球移动计算设备出货量与去年同期持平，为8010万台。

平板电脑和笔记本电脑之间的界限越来越模糊，因此，像苹果和三星这样的平板电脑厂商能和联想、惠普、戴尔等PC厂商一起排在前5位也不足为奇。无论是小型、中型还是大型企业，轻薄笔记本电脑是Q2商务客户中最受欢迎的细分市场；而消费者喜欢屏幕尺寸较大的产品，可以更好的获得游戏和视频的体验。

Strategy Analytics高级研究分析师Chirag Upadhyay表示，“厂商必须在Windows升级需求减缓之前为明年制定相关战略。消费者的关注点将从明年开始在竞争激烈的环境中发挥重要作用。厂商策略必须专注于多个价格段，而不是仅专注于高端市场，尤其是当苹果公司扩大其战略，用更多类似计算机的iPad取代Windows笔记本需求时。”

Strategy Analytics联网计算设备研究服务总监Eric Smith表示，“移动计算设备市场正在向一小部分大型企业整合。诸如华硕和宏碁游戏本以及Chromebook等小些的市场玩家开始寻找自己的利基市场。亚马逊在低端安卓平板电脑市场中占有一席之地，其中全新的产品组合以及积极的定价策略，从而推动服务增长。我们认为移动计算设备的需求仍然存在，但是每个OEM应该满足特定用户（如内容创建者，游戏玩家和首次购买者）快速变化的用例需求。”