源自功能的美学，优衣库在伦敦开了个博览会

最近真的被伦敦时装周刷屏了，不管是Riccardo Tisci主导下的Burberry、Simone Rocha带来的青花瓷设计还是如JW Anderson、Victoria Beckham等热门品牌都受到了广泛关注。当然，对于大多数人而言，时装依然是一个比较遥远的概念，但是想要追求潮流又不必耗费太大精力财力真的没有更好的选择了吗？

答案必然是否定的。在伦敦时装周期间，优衣库举办了2019全球品牌博览会，通过不同主题区域及沉浸式艺术体验装置，让我们直观地感受服适人生“源自功能的美学”，以服装为载体，洞察时代与生活方式的改变，回应消费者真实生活所需，创造穿行无界的多元生活形态。

源自功能的美学，引领无界多元的新生活形态

捕捉瞬息万变的生活需求，持续革新技术，制造让所有人生活更美好的优质服装一直是优衣库的愿景。服装变得不再只是保暖工具，更成为彰显穿衣品味，表达文化态度的载体，我们能够穿着优衣库在多重角色中自如转换，打破生活的边界，自在穿行于都市与户外、工作与休闲、艺术与设计的场景之间。

持续革新技术，改变人们的生活方式

在研发新技术方面，优衣库始终是个中能手。HEATTECH温暖内衣系列采用与日本东丽集团共同研发的吸湿发热面料，将人体水蒸汽转换为热能，并通过4种不同纤维编织的特殊结构，把热量锁进纤维空隙形成的空气层，带来由内而外的温暖。

Ultra Light Down高级轻型羽绒系列采用特殊外层材料密封纤维缝隙，无需内胆便可填入高品质羽绒，超轻尼龙细支纱材料带来轻盈感受，保暖性出众，小巧便携。

AIRism舒爽内衣系列使用超细涤纶纤维面料，多边形截面纱线的特殊编织结构带来强大吸汗速干性能。同时，高科技智能面料也能有效发散身体闷热感，保持时刻清爽透气。

生活交融艺术，创意启发日常生活灵感

提起优衣库，免不了要说一下UT系列。

UT系列以T恤为载体，穿越艺术、电影、设计和动漫世界，从此不止是T恤，更是一种文化潮流的共鸣和自我个性表达。在博览会上，优衣库也呈现了Andy Warhol代表的现代艺术、Dragon Ball龙珠、结合日本传统文化的Ukiyo-E江户浮世绘等合作款，让参观者随心穿越时空壁垒，探索多元文化艺术。

而除了UT系列之外，设计师合作系列也是优衣库的拳头产品。比如前不久与超模Ines de la Fressange推出同名合作系列，通过从法国度假圣地“Megève梅杰夫”获得灵感，用复古色调、阿盖尔菱形格纹，再次延续法式时髦美学。

与J.W. Anderson推出的JW Anderson合作系列，则以英伦经典风格演绎了回现代服饰的生活美学。博览会上，优衣库精选了多款设计师合作系列，让参观者随心感受艺术创意与设计美学的完美结合，启发人们日常穿搭灵感。

匠心工艺结合革新技术，打造服装价值新标准

Knit针织系列是最近大火的单品。在博览会现场，优衣库以其为代表，融合了高质标准的“全成型”技术（WHOLEGARMENT®），通过精准计算得到三维立体且无缝的优美廓形，带来全新质感与优雅的穿着体验。

博览会现场，优衣库也通过放大精致版型与袖扣、袖笼、领口等设计细节，为我们展示了Shirts衬衫系列的匠心美学。高性能防皱衬衫采用施有防皱加工、具有优美光泽感的精纺牛津纺面料制成，便于打理；工装、牛仔、牛津等高品质、多种匠心面料，打造兼具优雅质感和卓越搭配性的衬衫之选。

以服装的力量，带来积极改变成就美好生活

服适人生不受潮流更迭影响。通过真正的可持续发展理念，优衣库希望以服装的力量，让所有人，而不只是一部分人的生活更加美好。在博览会上，优衣库也展示了多年以来可持续发展的努力——“全商品回收再利用”项目，在中国践行7年以来，回收衣物超过350万件（截至2019年8月）。