腾讯音乐：不急于将“全民K歌”推向更多国际市场

据国外媒体报道，腾讯音乐娱乐集团副总裁侯德洋日前在接受外媒采访时表示，腾讯音乐娱乐并不急于将其广受欢迎的音乐社交平台WeSing推向更多的国际市场。

除了中国市场，WeSing目前还在菲律宾、印度尼西亚、泰国和马来西亚提供服务。WeSing就是“全民K歌”的国际版本。

侯德洋在接受采访时称：“在进入更多市场之前，腾讯音乐希望看到这款应用在上述国家能够获得更多‘可持续’的成功。”他说：“我特别重视产品。我真的希望一款产品是可持续的，不仅是受欢迎的，还要能在我们进一步扩张之前持续留住用户。”

当然，要实现这些，成本也是非常昂贵的。侯德洋称，如果WeSing能在菲律宾或印度尼西亚等市场实现预期目标，那么“我们会更加自信，接着就可以在更多的国家推出。”

WeSing允许人们将自己的表演上传到网上，并在平台上与其他人互动。据腾讯音乐称，其用户每天创作1000万首音乐曲目。然后，一款人工智能（AI）程序解析这些文件以找到有才华的业余表演者。当用户为他们最喜欢的表演者购买虚拟礼物时，腾讯音乐就会通过WeSing获利。

侯德洋称，WeSing进入东南亚四个市场（菲律宾、印度尼西亚、泰国和马来西亚）的决定，是基于人口统计研究、营销数据和“直觉”作出的。他说，这些国家的人们喜欢音乐，通常都很善于交际。

当然，还有市场规模因素在内，东南亚有6.5亿人口。侯德洋称：“我们也关注市场规模。归根结底，我们想在那里做生意。”