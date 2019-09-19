苏宁发布小Biu空调Pro版、变频波轮洗衣机等新品

IT之家9月19日消息 9月19日，首届小Biu粉丝狂欢节于广州CE China现场开启，苏宁推出了多款小biu新品。

小Biu是苏宁旗下的一个智能品牌，定位是科技、时尚、品质，目标人群是追求生活品质提升、同时注重性价比的消费者。过去一年中，苏宁小Biu已完成45个SKU，20大品类的全屋智能产品布局。

本次Biu粉节，苏宁智能终端公司副总裁常江带来了六款新产品，包括主打5.0超一级高能效、AI语音、高温自清洁的小Biu空调Pro，小Biu法式多门冰箱，支持一级变频、认证羊毛洗的小Biu变频波轮洗衣机，让传统空调秒变智能的小Biu语音空调伴侣，以及可自由拼接的小Biu智能窗帘轨道，极致护眼的小Biu智能台灯等。

其中，小biu空调Pro采用全直流变频技术，1.5匹，能效达到了5.0，支持高温自清洁、60°C高温制冷、柔湿制冷等模式。小Biu法式多门冰箱，采用超窄机身，宽度和厚度都仅60厘米。内部却具有312L大容量，并支持分区储鲜。小Biu变频波轮洗衣机支持认证羊毛洗，透明视窗DDM变频、AI智能、智能控制、远程监控、故障报警等卖点。

小Biu智能护眼台灯通体白色，立柱式设计，顶部是大面积发光的圆盘状灯带，多转轴设计，精算阻尼，方便调整到舒适的照明角度。支持APP智能控制，AI语音控制，售价279元。小Biu智能窗帘轨道，用户可以动动口开合窗帘，还支持App多组定时和场景联动功能，售价为699元。

小Biu法式多门冰箱售价1999元，小Biu波轮洗衣机定价899元，将在10月首发。