阿里巴巴投资AR公司Perfect在淘宝天猫上线虚拟试妆

北京时间9月19日晚间消息，彭博社今日援引知情人士的消息称，中国互联网巨头阿里巴巴集团已同意对增强现实（AR）初创公司Perfect进行投资，这也是阿里巴巴迄今为止在台湾地区的最大赌注。

该知情人士称，阿里巴巴将领投Perfect公司的新一轮融资。此外，中国内地风险投资公司创世伙伴资本（CCV）和台湾地区的讯连科技（Cyberlink）也参与了这一轮融资。

与此同时，Perfect今日宣布，与阿里巴巴结成战略伙伴关系，将其AR技术引入到阿里巴巴的线上平台，但并未提及任何有关此次资本合作的财务条款。

根据合作协议，阿里巴巴在淘宝和天猫上销售口红和眼线膏等产品时，将使用Perfect的YouCam虚拟试妆技术，允许用户在购买化妆品前预览使用效果。

Perfect创始人爱丽丝·张（Alice Chang）在一份声明中称，这一合作将有助于Perfect与全球品牌建立合作，并打入中国内地美容化妆市场。

汇丰控股（HSBC Holdings）亚洲科技并购主管Jeremy Choy对此表示：“这是一种典型的双赢战略伙伴关系，有助于Perfect加强其在重要的中国内地市场的业务和网络，而阿里巴巴的用户也将获得更好的购物体验。”

对此，阿里巴巴和CCV代表拒绝发表评论，而Perfect和Cyberlink代表尚未回复彭博社的电话和电子邮件求证。