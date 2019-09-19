华为面向企业市场推沃土数字平台，助力产业数字化

9月19日晚间消息，在华为全联接大会期间，华为面向企业市场正式发布数字平台参考架构和全新品牌名“沃土”。相关数字化解决方案已在城市、园区、交通等多行业落地，开始规模商用。

华为董事、企业BG总裁阎力大表示，华为基于自身的数字化实践探索以及与客户、合作伙伴开展技术与商业的联合创新中，不断将技术实践与行业场景沉淀为数字‘沃土’。通过多种技术融合，帮助客户、伙伴触及新ICT的深度与广度。

据悉，华为打造的沃土数字平台构建在云基础设施之上，整合了IoT、AI、大数据、视频、融合通信、GIS等多种新ICT能力，实现技术与业务、IT与OT、多样化数据的深度融合。华为还宣布面向伙伴提供多种开发支持，降低开发门槛，做强生态运营。

“华为沃土数字平台希望以确定的开放性来应对行业场景多样化的不确定性，开放不仅是我们的态度，也是对客户、伙伴的长久承诺。”阎力大介绍，华为将平台架构开放，保证新ICT组件化、模块化、并支持私有云、公有云、多云多环境部署，方便客户选择最适合自身业务场景的组合与环境；以及平台能力开放，帮助伙伴最大化利用平台能力服务更多客户。沃土数字平台还从集成效率、业务创新效率、运营效率和开发效率等多维度提供丰富的工具套件，助力客户快速开发和应用。

华为企业BG行业使能平台领域总经理康宁介绍了华为沃土数字平台的五大关键特性：

1、是客户自己的平台：通过运营支撑服务、云上OpenLab、Marketplace帮助客户建设和运营自己的平台，发展自身生态。

2、是业界唯一规模商用的数据融合平台：实现跨云跨网数据融合，实时的数据融合，能真正联接OT系统和IT系统、助力数字化全连接。

3、与合作伙伴共建的开放平台：共建行业知识、AI、IoT、GIS\BIM、数据、安全等领域的平台能力，共享回报。

4、开发者友好的平台：通过乐高式搭建、高效流程引擎、跨云API编排、AI一站式集成开发等方式提升近40%的集成开发效率，实现业务敏捷创新。

5、技术融合的平台：实现端边云技术的协同、在异构计算环境下保持一致体验。

康宁表示，华为基于数字平台不断积淀行业知识和经验，持续推出系列场景化行业数字化解决方案，经过五年时间打造，已在城市、园区、交通等多行业落地，开始规模商用。