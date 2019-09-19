《财富》发布中国40位40岁以下商界精英：字节跳动张一鸣居首

新浪科技讯9月19日晚间消息，《财富》杂志发布2019年中国40位40岁以下商界精英榜单，其中，现年36岁的字节跳动创始人兼CEO张一鸣位居榜首。

另外，商汤科技联合创始人兼CEO徐立、大疆创始人汪滔分列二三位，滴滴出行创始人兼CEO程维排在第四位，拼多多创始人、董事长兼CEO黄峥排在第六位，快手联合创始人兼CEO宿华排在11位。

值得一提的是，一加科技联合创始人裴宇以29岁之龄登上该榜单，是年龄最小的入榜者。

以下为完整榜单：

张一鸣36岁字节跳动创始人兼首席执行官

徐立37岁商汤科技联合创始人兼首席执行官

汪滔39岁大疆创新创始人

程维36岁滴滴出行创始人兼首席执行官

张昌武36岁蓝箭航天创始人兼首席执行官

黄峥39岁拼多多创始人、董事长兼首席执行官

张锋37岁麦戈文研究所分子生物学家、Editas Medicine公司创始人

张邦鑫39岁 好未来创始人兼首席执行官

刘自鸿36岁柔宇科技董事长兼首席执行官

陆星宇31岁易毕恩基因科技首席执行官

宿华37岁快手联合创始人兼首席执行官

蒯佳祺37岁达达创始人、达达-京东到家首席执行官

蒋凡34岁淘宝兼天猫总裁

刘奇36岁PingCAP联合创始人兼首席执行官

范凌38岁特赞创始人兼首席执行官

李纪为30岁香侬慧语首席执行官

艾渝36岁特斯联科技首席执行官

曾鹏轩33岁核桃编程创始人兼首席执行官

孙硕39岁享物说创始人兼首席执行官

杨冰34岁毒App创始人兼首席执行官

冯杰夫35岁云拿科技创始人兼首席执行官

闫子铜35岁大丰收农资商城创始人兼首席执行官

李一帆33岁禾赛科技联合创始人兼首席执行官

吴明辉37岁明略数据创始人兼董事长

曹旭东33岁Momenta创始人兼首席执行官

栗琳34岁豪思生物科技创始人兼首席执行官

周曦38岁云从科技创始人兼首席执行官

李鹏36岁中诺恒康创始人兼首席执行官

江天35岁中交兴路总裁

薛鹏35岁闪送创始人兼首席执行官

何弢36岁酷哇机器人创始人

朱力30岁光鉴科技创始人兼首席执行官

马宇驰36岁三角兽联合创始人兼首席运营官

蒋智38岁金匙基因科技首席执行官

杨兴运39岁壹米滴答董事长兼总裁

李腾30岁蓝晶微生物科技联合创始人兼首席执行官

凌少平37岁志诺维思基因科技创始人兼首席执行官

裴宇29岁一加科技联合创始人

张磊38岁中科物栖创始人兼首席执行官

徐正38岁每日优鲜创始人兼首席执行官