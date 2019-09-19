亚马逊CEO贝索斯今日公布“碳足迹” ，明日千人罢工

北京时间9月19日晚间消息，据国外媒体报道，亚马逊创始人兼CEO杰夫·贝索斯（Jeff Bezos）周四将就亚马逊公司的可持续发展努力举行新闻发布会。

据悉，贝索斯将于周四上午10点在华盛顿的国家新闻俱乐部（National Press Club）发表讲话。亚马逊一位发言人表示，贝索斯届时将提供有关该公司可持续发展计划的最新消息。

亚马逊今年2月曾承诺，将在今年年底之前披露其“碳足迹”，并表示到2030年，50%的商品出货将是“净零”碳，即所谓的“碳中性”。此外，亚马逊继续投资清洁太阳能和风能，以抵消其物流网络和云计算服务器场的部分能源消耗。

贝索斯今日之举，也正值这家零售和科技巨头的一群员工将于周五举行罢工，旨在唤起人们对气候变化风险的关注。

本月早些时候，名为“亚马逊气候正义员工（Amazon Employees for Climate Justice）”的组织在Twitter上表示，近1000名亚马逊员工将罢工，抗议该公司对气候变化的不作为。

多年来，亚马逊一直在抵制投资者和其他利益相关方的压力，不愿披露更多有关其环境影响的信息。但去年晚些时候，几名亚马逊员工凭借其股权提交了股东提案，要求亚马逊披露其应对气候变化的计划。