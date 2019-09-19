内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>IT资讯>业界

亚马逊CEO贝索斯今日公布“碳足迹” ，明日千人罢工

2019-9-19 22:47:26来源：新浪科技作者：李明责编：孤城评论：

北京时间9月19日晚间消息，据国外媒体报道，亚马逊创始人兼CEO杰夫·贝索斯（Jeff Bezos）周四将就亚马逊公司的可持续发展努力举行新闻发布会。

据悉，贝索斯将于周四上午10点在华盛顿的国家新闻俱乐部（National Press Club）发表讲话。亚马逊一位发言人表示，贝索斯届时将提供有关该公司可持续发展计划的最新消息。

亚马逊今年2月曾承诺，将在今年年底之前披露其“碳足迹”，并表示到2030年，50%的商品出货将是“净零”碳，即所谓的“碳中性”。此外，亚马逊继续投资清洁太阳能和风能，以抵消其物流网络和云计算服务器场的部分能源消耗。

贝索斯今日之举，也正值这家零售和科技巨头的一群员工将于周五举行罢工，旨在唤起人们对气候变化风险的关注。

本月早些时候，名为“亚马逊气候正义员工（Amazon Employees for Climate Justice）”的组织在Twitter上表示，近1000名亚马逊员工将罢工，抗议该公司对气候变化的不作为。

多年来，亚马逊一直在抵制投资者和其他利益相关方的压力，不愿披露更多有关其环境影响的信息。但去年晚些时候，几名亚马逊员工凭借其股权提交了股东提案，要求亚马逊披露其应对气候变化的计划。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：亚马逊CEO

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|软媒时间|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有