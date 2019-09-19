满满求生欲，泪目新能源

“附送充电桩加免费安装这些都是常规的，我们这款车现在可以在国补两万五的基础上，再给您优惠两万五。”

在北京市朝阳区某新能源汽车品牌4S店里，销售人员向懂懂笔记介绍着最近的优惠活动，满脸的笑意中带着一丝不易觉察的焦虑。“您就别犹豫了，如果今天就订车的话，优惠方面我还能跟我们领导再申请申请，应该还能再降点儿。对了，装饰大礼包还有一些其他的礼品肯定也不会少。”

今年的秋风来得有些早，展示厅的落地窗外虽然依旧阳光灿烂，但是寒意已来。

需求放缓

近一年来车市整体遭遇低迷已经不是新闻，而新能源汽车增长放缓的势头，也已经开始凸显。

从2010年私人购买新能源汽车补贴试点工作正式启动，到今年相关补贴大幅度滑坡为止，近10年的时间“补贴”和“拉动”的势能已经趋于平息。今年3月，财政部等四部门联合发布了《关于调整完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》，其中新能源乘用车、客车、专用车国家补贴整体退坡幅度超过50%；加之地方补贴全额取消，新能源汽车补贴的退坡幅度整体已经达到了75%。

可以说，在2017年国内新能源汽车的销量逐渐攀升到了顶点。过去三年为了追赶这一“风口”，众多传统车企悉数投身新能源汽车赛道，同时造车新势力也在不断涌现，行业热点层出不穷。

但是，研发、投产、量产等难关还没有度过，车市遇冷的寒流又突然横在了新能源汽车厂商的面前。

根据中国汽车工业协会发布的最新汽车工业产销数据显示：今年8月，中国汽车行业产销分别完成199.1万辆和195.8万辆，已连续第14个月同比下降，分别同比下降0.5%和6.9%；其中，8月份新能源汽车产量同比下降了12.1%至8.7万辆，销量同比下降15.8%至8.5万辆。这也是继7月份出现下滑之后，连续第二个月产销同比出现下滑。

从今年前6个月的市场销售数据来看，新能源汽车的销量为61.7万辆，占全年整体销售目标的38.6%。根据公开资料显示，1~6月份，造车新势力中的小鹏、蔚来和威马三大品牌，各自的交付量刚刚迈过1万辆关口，其他多数车型则尚未超过1000辆。

整车销量下滑之外，电动汽车最核心的部件动力电池行业也受到一定波及。相关数据显示，今年8月中国动力电池装车量同比下降了17.1%，也是2019年首次出现环比下降，相比7月降幅高达26.4%。

一边是新能源车企大量的资金投入，一边是车市遇冷销量受阻，很多造车新势力似乎还没享受到增长红利，就回到了整日为销量发愁的时刻。面对持续下滑的市场境况，新旧两股造车势力凸显强大的求生欲，层出不穷、花样繁多的促销活动，也随之出现在各大4S店面和官方网站的显著位置。

其中，影响力最大的蔚来汽车表现尤为明显。首先是公司内部调整，裁员消息持续不断。继今年5月蔚来美国公司裁员70名员工，同时关闭位于旧金山的一个办公室后，近日蔚来硅谷分公司再度裁员62人。此前蔚来的内部邮件就曾透露，计划9月底前在全球范围减少1200个工作岗位。

其次是产品销售层面，蔚来近一段时间先后推出了ES8和ES6首任车主的一系列促销策略：如享受终身免费换电、5年零首付购车和上线付费会员服务等。目标就是一个词：销量。

虽然各大车企使出各种手段来刺激销量，但似乎并没能挽救整体下滑的趋势。传统车企中，在新能源汽车领域走得比较靠前的两家——比亚迪和北汽销量下滑明显，根据两家公布的8月销量数据显示，比亚迪新能源汽车销量为1.67万辆，同比下滑23%；北汽汽新能源车8月销量为1.07万辆，环比降幅达到14.42%。

而蔚来方面，从其第二季度的财报中可以看到，Q2共计交付新车3553台，虽然超过此前公司的预期，但环比依旧下滑了11%。

欲振乏力

按照汽车销售市场的惯例，每年9、10月份都是传统的黄金期，所有厂家也都会在这两个月牟足了劲冲上一程。但进入9月份后，黄金期的气氛却未见踪影。

以纯电动车销售重地北京市场为例，淡季状况依然存在。一位新能源汽车品牌的销售代表对懂懂笔记表示：“前两个月销量确实一般，不过每年7、8月也都是如此，按理说9、10月份会好一些，毕竟金九银十嘛。不过，近半个月来询问的客人是多了一些，但销量到现在为止相比9月份还没有太大的提升。”

这位销售人员强调，公司已经着手做了一些新的促销活动，尤其是中秋国庆两节期间是重要促销时段。“说实话之前的价格优惠力度已经很大了，新启动的促销策略在价格方面已经没有太大空间，更多的还是送一些装饰和礼品。”

对于市场反应的疲软，相关出行行业专家对懂懂笔记表示：“新能源汽车前两个月的销量下滑主要是因为补贴的滑坡，以及前不久传统燃油车因为国五、国六政策切换而出现的大幅度促销。未来随着国六车型的不断上市，估计燃油车的促销力度会随之减少。”

另外，针对新能源车企的自身问题其指出：“今年6月新能源车企为了赶上最后一波补贴红利，已经进行了很大力度的促销，这在一定程度上也透支了企业的销量。现阶段市场对于新能源汽车的需求只有那么多，再加上补贴减少之后增加了车企的各方面成本，肯定会在营销方面产生不小影响。”

的确，用户的接受程度、需求量决定了新能源车的销量。但是过去十年的“补贴”拉动，并未对公众的接受度产生更深层影响。目前新能源汽车的主要销售区域依然是北上广深等一线城市，而且这些城市新能源汽车销量增长的原因，更多是与限购限行政策相关。

行业内人士对于车型的用户接受程度，主要是看二手车保值率。燃油车车型中，丰田的汉拉达、凯美瑞以及本田的雅阁、CRV、飞度等车型，都拥有非常不错的二手车保值率，同时也有着不俗的市场占有率。但是二手车保值率这个话题，如果放到新能源汽车市场则是一个车商和用户都不愿提及的痛点。

目前市面上新能源汽车的主力车型大多数都是10~20万元的中低端车型。这部分车型的目标用户对于汽车售价、使用成本及二手车保值率都非常重视，那么这类车型的保值率结果如何？

关于这个话题，懂懂笔记走访了北京花乡二手车市场的部分经销商，其向一位门店老板向懂懂笔记透露：“二手电动车的保值率可能除了纳智捷没有比它再差了吧，比如2年（1万多公里）的顶配比亚迪宋，当时落地价格大概15、6万元，现在的二手价格不到9万元，甚至是8万出头。特斯拉的保值率要好一些，三年不到4万公里的特斯拉Model X 90D大概五六十万元能拿下，当初这车落地价可是超百万的。”

而在辽宁沈阳，纯电动汽车的保值率就更为惨淡。或许是因为东北地区冬天过于寒冷不适合新能源汽车的使用，即便当地政府推动了近两年优惠政策，新车销售及二手保值率都不太理想。

在和一位沈阳本地的二手车商交流时，他表示基本上不收二手纯电动汽车，“不光是我，包括沈阳很多的同行，稍微小点儿的二手车商都不会收二手电动车。原因很简单，太难卖了，很容易压在手里几个月卖不出去，这东西压手里就是成本啊。”

这位车商表示，二手车电动车在当地的售价也很便宜，“前段时间我有个同行收了一辆准新的18款比亚迪秦，才跑了一万公里。那车当年落地价也得15万元吧，他收车价是10万多一点儿，挂11万到现在还没卖出去，基本上没人问。”

可以说，新车价格的相对“高昂”，二手车保值率的尴尬，在近期车市低迷氛围中更加凸显了新能源汽车的窘境。这种现象在一线城市还有“限行限购”的约束，而在低线城市，新能源车的处境则可想而知。

【结束语】

满满的求生欲，正是现阶段新能源汽车市场的整体表现。补贴拉动的势能只是一时之计，最终打动用户的只能是产品本身。面对广大的普通用户，新能源主流车企如何能帮助他们摆脱续航焦虑、充电困扰、自燃担忧，才是真正拉动销量、激发需求的关键。但从现在来看，这些目标似乎仍有一段不近的距离。