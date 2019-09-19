内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>安卓之家>安卓手机

华为Mate 30/Pro没有预装谷歌生态服务，使用HMS代替

2019-9-19 23:02:41来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家9月19日消息 北京时间9月19日晚，华为在德国慕尼黑发布Mate 30系列手机。华为Mate 30系列虽然仍然搭载Android系统而非鸿蒙，但余承东在大会上证实新机没有预装谷歌GMS生态服务，另外现场展示的产品也证实了这一点。

华为今年早些时候被列入美国实体名单，任何美国公司都无法与华为开展业务。谷歌上个月透露，实体名单意味着该公司无法允许华为预装谷歌应用程序和服务。

不过，现场余承东号召开发者们加入构建华为HMS（华为移动服务）生态服务。“我们不能使用谷歌移动服务核心，我们可以使用华为移动服务（HMS）核心，”余承东非常简短地解释道。“今天，由于美国禁止这些手机预装谷歌GMS核心，迫使我们在Mate 30系列手机上使用运行华为应用程序库的HMS核心。”

45,000个应用程序已经与华为移动服务集成，但还有数千个应用需要调整并在华为的App Gallery中提供。让开发人员支持自己的应用程序商店是一项艰巨的任务，但华为没有其他真正的替代方案。

GMS（Google Mobile Service），即谷歌移动服务，包括Search、Search by Voice、Gmail、Contact Sync、Talk、Maps、Street View、YouTube、Android Market(ICS上更改为Play store)服务。尽管Android是开源的，但谷歌对Android手机给予了不同程度的授权，主要分为三个级别，分别是：

1.免费使用Android操作系统，但不内嵌GMS；

2.内嵌部分GMS服务，但手机不能打上谷歌的商标；

3.内嵌所有的GMS服务，也可以使用谷歌商标。在Android手机中内置谷歌GMS服务，意味着这是被谷歌官方认证过的产品。

京东【预约版】华为 HUAWEI Mate 309999元直达链接京东华为 HUAWEI Mate 30 Pro9999元直达链接
分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：华为Mate 30华为Mate 30 Pro

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|软媒时间|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有