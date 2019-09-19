一文总结华为Mate 30 Pro发布会：重新定义手机视频

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就在刚刚，华为在德国慕尼黑发布了自己的年度旗舰，华为Mate 30 Pro。

这次发布会，理查德·余 不但全程暴打友商，还顺带着，重新定义了手机视频。





外观

Mate 30 Pro背部装有4颗摄像头，居中设计，外部是平面的高亮圆环。

正面则使用一片曲率接进90度的“环幕屏”。

支持P3广色域，18.4:9比例，2340×1080分辨率。

可能很多人对华为在2019年依旧使用刘海屏深感不满。

但是，启人要说但是了。

以往安卓产商在使用刘海时，只是为了追求屏占比，刘海中并没有像苹果一样，集成丰富的传感器。

但Mate 30 Pro不一样，除了前置摄像头，那里面还有一颗3D深感摄像头。

在解锁时，它可以实现像苹果一样的3D面部识别。

在自拍时，还能计算人像区域，实现背景虚化。

在边框的设计上，华为此次“柔中带刚”。

两侧的因屏幕弯曲，圆润且几乎不可见。

在上下边框上，则在上下各切一刀，尽显方正。

另外，启人非常看重的一点就是：Mate 30 Pro的上下边框近乎等宽。

并没有以往头重脚轻的视觉感受。

除了魅族16系列、苹果iPhone X系列，边框近乎等宽的手机真的很少见。

分分钟治愈了我的强迫症。





5G

依托麒麟990处理器的集成5G能力，5G部分其实不用多说，就目前这个时间点来看，华为打爆其他各家问题不大...

不过既然发布会说了，那咱就简单过一下。

在其他家手机天线仅有4到6根时，Mate 30 Pro内置了惊人的21根天线。

其中有14根都为5G服务。

支持8个5G频段。

完美支持SA独立组网和NSA非独立组网。

Mate 30 Pro内置的双卡槽都支持5G。

在中国移动5G网络下，比三星下载快50%。

相比4G则提升25倍。





影像

年初P30 Pro主打暗光和超高倍数变焦。

从发布至今，长期霸榜DXOMARK。

静态图片方面能提升的不多了，所以这次华为开始重新定义手机视频。

先来看一下它的4摄：

右上是4000万像素超广角镜头。

右下是4000万像素主摄。

左下是800万像素长焦。

左上是3D深感摄像头。

除了传统的超广角+主摄+长焦，还有一颗3D深感镜头。

深感镜头可以实现更好的背景虚化、人像建模，这个大家都懂，就不多说了。

重点在Mate 30 Pro的超广角摄镜头。

以往安卓手机出于成本考虑，只在主摄下成本，超广角和长焦镜头会有不同程度的缩水。

但是Mate 30 Pro的超广角镜头也是4000万像素，而且底片面积几乎和主摄一样，对角线长度甚至更大一些。

这就为Mate 30 Pro的摄像能力带来了硬件上的保障。

这颗超广角镜头为拍视频，特意将比例调至3:2。

它能实现高达51200的感光度。

不但能在夜晚拍到高亮图片，还能实现高亮视频。

此外，Mate 30 Pro还在960帧高速摄影的基础上更上一层，达到7680 帧。

即便是捕捉蜂鸟的翅膀，也问题不大。





其他亮点

隐私保护

通过内置的AI技术，识别旁人后自动隐藏屏幕显示内容。

还有和iOS 13类似的反应用追踪。

全球首家实现5+级别安全认证，其他家一般是3，最高是4。

支持手写笔

和三星Note系列一样，支持手写笔，且压感级别同为4096级...

27W无线快充

这里的无线快充并不是充电底座的输出功率，而是手机的输入功率。

所以真实的充电效率很高。





颜色和配置

华为Mate 30 Pro共有6种颜色：

素皮材质有桔色、青色两色。

玻璃材质有黑、银、紫、翠四色。

玻璃四色的 4G版 Mate 30 Pro价格：

8+256=1099欧（合人民币8617元）。

素色和玻璃四色的 5G版 Mate 30 Pro价格：

8+256=1199欧（合人民币9402元）。

Mate 30 RS保时捷设计（支持5G）：

12+512=2095欧（合人民币16428元）。

Mate 30（仅支持4G）：

8+128=799欧（合人民币6295元）。

虽然发布会上，余承东对Mate 30的介绍不多。不过从发布会的信息来看，相比Mate 30 Pro，Mate 30在屏幕、前置刘海，后置超广角、电池大小等处略有不同。





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