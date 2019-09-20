watchOS 6 正式版更新大全（苹果官方文字版）

IT之家9月20日消息 就在北京时间刚刚，苹果公司正式推送了iOS 13正式版和watchOS 6正式版，相信很多朋友着急下载升级也没法看升级详情，现在IT之家把这些文字进行整理排版，分享给大家，随后，IT之家还会推出超级详尽的iOS 13图文版更新大全和watchOS 6图文版更新大全。

苹果watchOS 6官方版简介：

watchOS 6 为Apple Watch推出了多款全新App，包括“经期跟踪”、“噪声”、“语音备忘录”、“有声书”、“计算器”，App Store也首次登陆Apple Watch，让您以全新方式掌握动态、保持活力和了解您的健康状况。“健身记录”趋势也提供了全新方式让您跟踪各个时段的活跃程度。

watchOS 6 详情 —— 本更新推出了以下新功能和改进：

经期跟踪

使用全新“经期跟踪”App记录月经周期的信息，包括经量、症状和点滴出血

提供记录受孕指标的选项，包括基础体温和排卵测试结果

月经预测和通知可让您了解下次月经开始的时间

受孕窗口预测和通知可让您了解受孕窗口开始的时间

噪声

使用全新“噪声”App实时查看当前环境的分贝等级

可选择当环境噪声持续上升到可能影响您听力的程度时接收通知

适用于Appleatch Series 4

语音备忘录

使用 Apple Watch 录制语音备忘录

使用 Apple Watch 内建扬声器或连接蓝牙设备来听取语音备忘录录音

通过听写或涂文字给录音重新命名

新备忘录通过iCloud自动在 iPhone、iPad或Mac间同步

有声书

将 iPhene上 Apple Books 中的有声书同步到Apple Watch

同步长达五小时当前阅读的图书内容

接入无线局域网或蜂窝网络时流播放有声书

App Store

使用全新 App Store 为 Apple Watch 安装和发现App

浏览精选 App 和精选集

使用 Siri、听写或涂文字搜索 App

查看App描述、评论和截屏

支持“通过 Apple 登录”

健身记录

在 iPhone 上的“健身记录” App 中跟踪您的“健身记录”趋势

趋势显示过去90天您的平均健身记录指标并与过去365天您的表现进行对比；指标包括：活动、锻炼、站立、站立分钟数、距离、有氧健身(最大摄氧量）、配速步行和配速跑。轮椅用户的指标包括：转动、转动分钟数、轮椅配速步行和轮椅配速跑

查看特定教学提示，当趋势箭头朝下时让训练回到正规

体能训练

针对户外跑步、户外步行、户外单车和徒步体能训练的全新当前海拔高度指标。适用于 Apple Watch Series 2 及后续机型

“秒表” App 现可在体能训练期间于表盘上持续显示

随机播放您的体能训练音乐播放列表

增加对True和 Woodway 的 GymKit 支持

Siri

通过 Shazam 识别周围播放的歌曲：获取歌曲和艺人信息井可添加 Apple Music 资料库

支持 Siri 网页搜索：显示多大 5 个网页搜索结果，轻点即可查看针对 Apple Watch 优化的网站内容

Siri 整合重新设计的“查找联系人” App，支持位置查询

表盘

单色数字和双色数字的数码表盘，支持阿拉伯数字字、阿拉伯印度文数字、罗马数字和天城文数字

子午线表盘：以黑色或白色填充屏幕的表盘，包括四种子表盘复杂功能（仅限 Series 4）

渐变表盘：随时间而动态变化的设计。适用于全屏幕或圆环，支持多达5个复杂功能（仅限 Series 4）

加州表盘：支持多种数字样式，包括罗马数字、阿拉伯数字和天城文数字，是用户全屏幕或圆环（仅限 Series 4）

太阳刻度盘表盘：跟踪太阳的环形轨迹，并展示在24小时制的表盘上（仅限 Series 4）——IT之家全程手打输入

紧凑模块表盘：显示丰富的复杂功能，包括切换指针或数字时间的选项（仅限 Series 4）

“轻点报时”在所有表盘上均可用，支持30多种语言

提供接收和自定计时铃声的选项：设定每小时、每半小时或每15分钟收到带触感或可自定铃声的提醒

直接在Apple Watch 上重新排列表盘

全新“有声书”、“计算器”、“蜂窝连接”、“经期跟踪”、“噪声”、“风”、“雨”和“语音备忘录”复杂功能

图文和图文模块中的全新单色复杂功能

其他功能和改进

全新“计算器”可计算小费和分摊账单

“播客” App 现支持自定电台

“地图”包括智能导航和语音导航

重新设计的“播放中” App 支持 Apple TV 遥控器

“为你推荐” 现提供个性化的音乐挑选

自动软件更新

重新设计的“对讲机”App

Apple Watch 直接提供更多设置，包括“辅助功能”、“体能训练”和“健康”

重新设计的“查找联系人” App 可让您在 Apple Watch 上添加朋友、设定通知和更改设置

直接在重新设计的“提醒事项” App 中查看共享列表、子任务和添加新提醒事项

部分功能并非在所有国家或地区都可用，详情请访问：

https://www.apple.com/cn/watchos/feature-availability/

如需了解 Apple软件更新的安全性内容，请访问此网站：

https://support.apple.com/kb/HT201222

因苹果官网页面没有及时提供以上内容，IT之家进行文字识别、输入和排版。

更多图文和隐藏性更新，敬请期待IT之家的后续图文等形式的更新大全系列。

