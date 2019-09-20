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watchOS 6 正式版更新大全（苹果官方文字版）

2019-9-20 3:35:38来源：IT之家作者：笨笨责编：笨笨评论：

IT之家9月20日消息  就在北京时间刚刚，苹果公司正式推送了iOS 13正式版和watchOS 6正式版，相信很多朋友着急下载升级也没法看升级详情，现在IT之家把这些文字进行整理排版，分享给大家，随后，IT之家还会推出超级详尽的iOS 13图文版更新大全和watchOS 6图文版更新大全。

苹果watchOS 6官方版简介：

watchOS 6 为Apple Watch推出了多款全新App，包括“经期跟踪”、“噪声”、“语音备忘录”、“有声书”、“计算器”，App Store也首次登陆Apple Watch，让您以全新方式掌握动态、保持活力和了解您的健康状况。“健身记录”趋势也提供了全新方式让您跟踪各个时段的活跃程度。

watchOS 6 详情 —— 本更新推出了以下新功能和改进：

经期跟踪

  • 使用全新“经期跟踪”App记录月经周期的信息，包括经量、症状和点滴出血

  • 提供记录受孕指标的选项，包括基础体温和排卵测试结果

  • 月经预测和通知可让您了解下次月经开始的时间

  • 受孕窗口预测和通知可让您了解受孕窗口开始的时间

噪声

  • 使用全新“噪声”App实时查看当前环境的分贝等级

  • 可选择当环境噪声持续上升到可能影响您听力的程度时接收通知

  • 适用于Appleatch Series 4

语音备忘录

  • 使用 Apple Watch 录制语音备忘录

  • 使用 Apple Watch 内建扬声器或连接蓝牙设备来听取语音备忘录录音

  • 通过听写或涂文字给录音重新命名

  • 新备忘录通过iCloud自动在 iPhone、iPad或Mac间同步

有声书

  • 将 iPhene上 Apple Books 中的有声书同步到Apple Watch

  • 同步长达五小时当前阅读的图书内容

  • 接入无线局域网或蜂窝网络时流播放有声书

App Store

  • 使用全新 App Store 为 Apple Watch 安装和发现App

  • 浏览精选 App 和精选集

  • 使用 Siri、听写或涂文字搜索 App

  • 查看App描述、评论和截屏

  • 支持“通过 Apple 登录”

健身记录

  • 在 iPhone 上的“健身记录” App 中跟踪您的“健身记录”趋势

  • 趋势显示过去90天您的平均健身记录指标并与过去365天您的表现进行对比；指标包括：活动、锻炼、站立、站立分钟数、距离、有氧健身(最大摄氧量）、配速步行和配速跑。轮椅用户的指标包括：转动、转动分钟数、轮椅配速步行和轮椅配速跑

  • 查看特定教学提示，当趋势箭头朝下时让训练回到正规

体能训练

  • 针对户外跑步、户外步行、户外单车和徒步体能训练的全新当前海拔高度指标。适用于 Apple Watch Series 2 及后续机型

  • “秒表” App 现可在体能训练期间于表盘上持续显示

  • 随机播放您的体能训练音乐播放列表

  • 增加对True和 Woodway 的 GymKit 支持

Siri

  • 通过 Shazam 识别周围播放的歌曲：获取歌曲和艺人信息井可添加 Apple Music 资料库

  • 支持 Siri 网页搜索：显示多大 5 个网页搜索结果，轻点即可查看针对 Apple Watch 优化的网站内容

  • Siri 整合重新设计的“查找联系人” App，支持位置查询

表盘

  • 单色数字和双色数字的数码表盘，支持阿拉伯数字字、阿拉伯印度文数字、罗马数字和天城文数字

  • 子午线表盘：以黑色或白色填充屏幕的表盘，包括四种子表盘复杂功能（仅限 Series 4）

  • 渐变表盘：随时间而动态变化的设计。适用于全屏幕或圆环，支持多达5个复杂功能（仅限 Series 4）

  • 加州表盘：支持多种数字样式，包括罗马数字、阿拉伯数字和天城文数字，是用户全屏幕或圆环（仅限 Series 4）

  • 太阳刻度盘表盘：跟踪太阳的环形轨迹，并展示在24小时制的表盘上（仅限 Series 4）——IT之家全程手打输入

  • 紧凑模块表盘：显示丰富的复杂功能，包括切换指针或数字时间的选项（仅限 Series 4）

  • “轻点报时”在所有表盘上均可用，支持30多种语言

  • 提供接收和自定计时铃声的选项：设定每小时、每半小时或每15分钟收到带触感或可自定铃声的提醒

  • 直接在Apple Watch 上重新排列表盘

  • 全新“有声书”、“计算器”、“蜂窝连接”、“经期跟踪”、“噪声”、“风”、“雨”和“语音备忘录”复杂功能

  • 图文和图文模块中的全新单色复杂功能

其他功能和改进

  • 全新“计算器”可计算小费和分摊账单

  • “播客” App 现支持自定电台

  • “地图”包括智能导航和语音导航

  • 重新设计的“播放中” App 支持 Apple TV 遥控器

  • “为你推荐” 现提供个性化的音乐挑选

  • 自动软件更新

  • 重新设计的“对讲机”App

  • Apple Watch 直接提供更多设置，包括“辅助功能”、“体能训练”和“健康”

  • 重新设计的“查找联系人” App 可让您在 Apple Watch 上添加朋友、设定通知和更改设置

  • 直接在重新设计的“提醒事项” App 中查看共享列表、子任务和添加新提醒事项

部分功能并非在所有国家或地区都可用，详情请访问：

https://www.apple.com/cn/watchos/feature-availability/

如需了解 Apple软件更新的安全性内容，请访问此网站：

https://support.apple.com/kb/HT201222

因苹果官网页面没有及时提供以上内容，IT之家进行文字识别、输入和排版

更多图文和隐藏性更新，敬请期待IT之家的后续图文等形式的更新大全系列。

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关键词：Watch

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