雷蛇毒蝰游戏鼠标体验：69克轻量设计/16000DPI，售价499元

选择游戏鼠标的时候，外观设计、机身配色或者功能应用，都可能成为最终决定你是否选择为它买单的原因。但作为工具型设备，与我们日后使用体验直接相关的，其实是握感。

影响握感的因素有很多，其中比较重要的一点是重量。由于大家的手劲儿不尽相同，对于鼠标重量的要求也有所区别，有人喜欢重一些的鼠标，也有人喜欢轻一些的。

前不久极客之选收到了一款来自于雷蛇的游戏鼠标新品——雷蛇毒蝰，就是面向后一类玩家群体所推出的产品，下面一起来了解下。

雷蛇毒蝰游戏鼠标主打轻量化设计，打开包装第一次将它抓在手里的时候，我甚至怀疑自己拿的是一个只有外壳的鼠标模型，非常非常轻。

按照雷蛇官方给出的数据，它的重量只有69克。如果以大家比较熟悉的小浣熊干脆面来作为参照，其只比一袋半小浣熊干脆面重了9克。所带来的直接好处是，即便长时间使用的情况下，手腕也不会感到明显的负担。

在实际体验过程中，雷蛇毒蝰游戏鼠标给我们的另外一个感受是操控性很好。究其原因，一方面是因为它的重量很轻，另外一方面，由于其采用了橡胶纹理表面侧裙，提供了比较好的防滑效果，你能够轻松完成各种细微的鼠标操作。

值得一提的是，雷蛇在它的身上采用了一种官方叫做Razer SpeedFlex的线缆。由于其表面为编织材质，除了不容易出现线缆打结的情况，也能够很好避免线缆对操控所带来的阻碍。

虽然机身重量很轻，但在核心的硬件参数以及功能方面，雷蛇毒蝰游戏鼠标并没有缩水。它采用了雷蛇首款光学微动开关，由于其通过红外光束的方式来触发敲击，按键延迟要比传统机械式微动低很多。

另外，它搭载了雷蛇自家的PAW3390 5G光学传感器，拥有原生16000DPI，提供了足够宽的可调节范围，可以满足绝大多数玩家对于鼠标灵敏度的使用需要。

对于游戏鼠标而言，可编程按键是必不可少的，到了雷蛇毒蝰这里也并不例外。其一共提供了8个可编程按键，你可以通过雷云3软件分别对其功能进行自定义。

和其它很多游戏鼠标有所不同的地方是，雷蛇毒蝰将DPI按键做到了机身底部，利用位于其上方的三角形指示灯来显示当前档位，很好地避免了使用过程中出现误触的情况。

当然，作为行业里有名的「灯厂」，雷蛇毒蝰也少不了对炫彩灯效的支持。不过，在没有接通电源的情况下，它的灯带位置其实并不明显，不仔细看很难发现。

灯效调节支持方面，它除了提供多种颜色可调，还提供了包括呼吸效果、光谱循环、响应效果等等在内，多种不同的动态效果，这些你都可以在雷云3软件里边来自主选择。

整体而言，雷蛇毒蝰游戏鼠标最大的亮点或者说卖点在于，借助轻量化的机身设计，其有着非常出色的可操控性，对于手劲儿相对较小的玩家而言，是比较友好的。