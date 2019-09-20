微软再添一名女高管：任命葛兰素史克CEO为微软董事

北京时间9月20日早间消息，微软周四表示，该公司正在向其董事会提名葛兰素史克CEO艾玛·沃姆斯利（Emma Walmsley）出任其董事会的第五位女性董事。

该公司在声明中称，AT&T的前任副董事长查尔斯·诺斯基（Charles Noski）和宝马前董事长赫尔穆特·潘克（Helmut Panke）并未寻求连任微软董事会。这意味着该公司董事会将有13名成员，其中包括5名女性。

虽然男女比例还没有达到5：5，但微软正朝这个方向发展。四年前，该公司的10位董事中只有2位是女性，而且这两人随后都已离职。

与大多数大型科技公司和美国多数企业一样，微软的女高管比例也不足。但在董事会层面，这一数字自2014年以来有所改善。当时，微软CEO萨蒂亚·纳德拉（Satya Nadella）公开表示，女性不应该要求加薪，而应该“对系统有信心。”他很快就此道歉。

“艾玛是一位成绩斐然的商业领袖，曾领导葛兰素史克在研发方面取得重大进展，并将为微软带来重要的洞见和全球经验。”微软独立董事长张约翰·汤普森（John Thompson）周四在声明中说，“我们相信她将为董事会带来有价值的补充。”

微软董事会的其他几位女性成员是Gap财务主管特里·李斯特-斯图尔（）Teri List·Stoll）、Clayton，Dubilier&Rice运营合伙人桑的顿·彼得森（Sandton Peterson）、PSP Partners创始人潘妮·普瑞兹克（Penny Pritzker）和Fable Group CEO及思科和摩托罗拉前高管帕德玛斯里·沃瑞尔（Padmasree Warrior）。