美参议员：扎克伯格应主动出售WhatsApp和Instagram

北京时间9月20日早间消息，美国国会中对Facebook的主要批评者之一、共和党参议员乔西·霍利（Josh Hawley）周四对Facebook CEO马克·扎克伯格（Mark Zuckerberg）表示，他应该在监管机构采取强制分拆措施前，主动出售Instagram和WhatsApp，以示自己的诚意。

周四下午，霍利与扎克伯格进行了非公开的讨论。他随后表示：“我对他说，需要证明你对待数据问题的态度是认真的。出售WhatsApp和Instagram。现在就卖掉它们，表明你对你的核心产品有信心，对Facebook的核心产品有信心，证明你不必通过收购才能创新，Facebook仍然可以自己设计东西，而不是寻求竞争对手的帮助，证明你不害怕竞争。”

霍利表示，扎克伯格对这样的提议并不感冒。“我认为，可以说他不接受这些建议。”

霍利是参议院反垄断子委员会的成员。他表示，与扎克伯格的会面是“一次坦率的讨论”。他还提出了对Facebook内容管理方式的担忧，指责Facebook的管理对保守派存在偏见。霍利于6月份提出一项法案，取消科技公司对其用户上传内容的法律责任豁免权，除非它们同意接受第三方审核，评估算法和内容流程是否“政治中立”。

Facebook没有立即对此作出回应。扎克伯格在离开霍利办公室时也没有回答记者的问题。

霍利强调，审查、竞争，以及科技的法律豁免权，即所谓的230条，都与Facebook的规模和地位密切相关。“所有这些问题都在一起，事实情况是Facebook是如此的庞大和强势。”

扎克伯格有计划整合Facebook旗下的三大消息平台，而霍利对此表示了担忧，并询问Facebook是否会对加密平台进行某种方式的“反向工程”，找出用户关联至哪些文章，从而投放精准广告。霍利表示，他“无法得到确定的承诺，即这些事情是否不会发生。扎克伯格的很多说法都是，‘我们会看看，我们还没有想好要做什么。’很多问题的答案目前都还是开放的。”

Facebook表示，扎克伯格自周三晚间以来一直在国会山拜访。美国参议员马克·华纳（Mark Warner）的办公室表示，应Facebook的请求，扎克伯格在华纳举办的晚宴上拜访了大约6名参议员。随后，他还拜访了其他多位参议员，讨论从竞争政策到内容管理在内的监管问题。