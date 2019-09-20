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再遇“猪队友”：京东提前曝光小米MIX 5G时代概念手机外观

2019-9-20 8:21:55来源：IT之家作者：微尘/实习责编：微尘/实习评论：

IT之家9月20日消息 早前小米官方宣布将于9月24日召开5G新品发布会，届时小米9 Pro 5G和小米MIX 5G时代概念手机也将亮相发布会。不过京东似乎“坐不住了”，有消息称京东商城提前上架了小米MIX 5G时代概念手机的广告，与此同时新机外观也遭曝光。

根据目前所流出的广告图来看，小米MIX 5G时代概念手机屏幕边缘曲率极高。由于泄露的只是侧面的渲染图，很难判定其采用的是瀑布屏还是折叠屏，先前有消息称MIX新机应该是一款折叠屏新机。值得注意的是广告中所展示的MIX 5G时代概念手机的外观和早前泄露的小米首款折叠屏手机十分相像，无论是屏幕上边缘还是屏幕曲率都十分类似。

根据先前曝光的信息显示，预计小米MIX 5G时代概念手机将首度搭载10800万像素的摄像头，这或将是第一款搭载三星全新光学传感器的小米手机产品。其具体的后置摄像头方案或将采用以下配置：108MP + 16MP超广角镜头+ 12MP潜望式镜头。同时预计小米MIX 5G时代概念手机最大内存将达到12 GB，出厂预装MIUI 11系统并支持反向充电，处理器方面搭载高通骁龙855+，不过也有消息称小米MIX 5G时代概念手机还有一款搭载骁龙855处理器的版本。

小米预计将于9月24日召开5G新品发布会，届时这款引发广泛关注的小米MIX 5G时代概念手机将显露“真身”，敬请期待。

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关键词：小米MIX 5G时代概念手机京东

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