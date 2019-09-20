SpaceX星链商用计划曝光：明年底或在美国南部上线

9月20日消息，据国外媒体报道，SpaceX提交给FCC的文件显示，到2020年底SpaceX可能会在美国南部提供高速互联网服务，而到2021年飓风季结束时，“星链”项目的覆盖范围可能会扩大到包括美属维尔京群岛和波多黎各等美国领土。

上周SpaceX宣布明年将发射的火箭数量空前，其中24个任务专门用于将“星链”项目的多批互联网卫星送入太空。据提交给美国联邦通信委员会（FCC）的文件显示，SpaceX最近向监管机构提交重新规划“星链”项目的申请，从而用更少的互联网卫星覆盖更多的区域。

当地时间周二摩根士丹利(Morgan Stanley)发布的一份报告估计，“星链”项目可能会把SpaceX变成一家市值520亿美元的公司，使其估值较目前增加约200亿美元，使其成为美国最有价值的私人公司。

文件显示，到2021年飓风季结束时，“星链”项目的覆盖范围可能会扩大到包括美属维尔京群岛和波多黎各等美国领土。互联网服务覆盖这些地区的一个关键好处是：卫星网络不会被恶劣天气摧毁。目前，这些地区以及世界各地的大多数消费者都是通过基站或光缆等地面系统获得互联网服务，但常常因为暴风雨而被中断。

FCC尚未批准SpaceX重新规划其卫星。在卫星互联网业务方面，SpaceX面临着诸如软银所支持OneWeb等潜在竞争对手的压力。但到目前为止，事实证明监管机构愿意接纳SpaceX的计划。

FCC主席阿杰特·派伊(AjitPai)去年称赞“星链”项目是一项“创新技术”，可以帮助“生活在偏远农村或服务难以覆盖区域的美国人”获得高速互联网服务。

FCC的一项研究指出，2400多万美国人仍然无法享受到至少25mbps下载速度和3mbps上传速度的高速宽带互联网。而在全球范围内，大约一半人仍然无法上网。因此创建一个成功的卫星互联网业务或将极其有利可图。

SpaceX首席执行官埃隆·马斯克(Elon Musk)今年早些时候说，他预计“星链”项目将从全球互联网连接业务中获得最多3%的营收。这意味着SpaceX每年的收入将增加约300亿美元。

而摩根士丹利周二发布的报告假设，如果全球另外25%的人能够入网，而且SpaceX能够吸引到其中约10%的新用户，该公司的估值将达到520亿美元。但报告指出一切尚未确定。如果“星链”项目失败，SpaceX的估值可能会跌至50亿美元。

在过去的几十年里，打造一个像“星链”项目这样的卫星网络都失败了。实际上来说，建立和运行这样一个网络，然后配置将互联网信号传输至消费者设备所需的地面系统，都是非常昂贵的。

SpaceX是几家声称最终能完成这项工作的“新太空”公司之一。由软银支持的OneWeb和亚马逊也都有自己的卫星互联网计划，不过SpaceX被认为是率先进入相关市场的领跑者。