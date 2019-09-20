外媒评华为Mate 30 Pro：硬件超棒，软件让用户犹豫

据外媒报道，如果没有谷歌安卓操作系统的强大支持，华为还能制造出伟大的手机吗？我们马上就能找到这个问题的答案了。





当地时间周四，华为在德国慕尼黑发布了其最新旗舰手机Mate 30和Mate 30 Pro。这些手机将配备最先进的硬件，包括四个后置摄像头，但没有获得安卓操作系统的完全支持。Mate 30手机是基于开源安卓系统开发的，这意味着它们的功能仍然与安卓相似。然而，它们没有谷歌服务或应用程序：没有谷歌地图，没有谷歌Chrome，最重要的是没有谷歌应用商店（Play Store）。

相反，用户将通过华为浏览器浏览网页，并通过华为AppGallery下载应用程序。据华为称，AppGallery拥有约4.5万个应用程序，而谷歌应用商店估计有270万个。谷歌通常授权手机制造商使用其最新版本的安卓系统，目前是Android 10。Mate 30将改用开源安卓系统，并运行EMUI10。这是华为的用户界面，与谷歌的Android 10类似。这意味着，只有开源安卓系统升级更新时，华为才能对Mate 30进行安全更新。

对于华为来说，Mate 30发布之际恰值该公司处于艰难时期：美国商务部5月份将其列入黑名单，谷歌母公司Alphabet随后吊销了华为的安卓系统授权，因此华为只能利用开源安卓系统。华为的新手机，尤其是Mate 30 Pro，将与苹果的新iPhone 11和iPhone 11 Pro、三星的Galaxy Note 10以及即将于10月15日发布的Google Pixel 4展开竞争。

Mate 30和Mate 30 Pro给测评人员留下的初步印象是，它们的用户界面似乎与P30 Pro完全相同，但明显缺少谷歌应用程序的支持。当然，这并非意味着华为手机不够好，只是我们必须看看华为的替代产品是否能够填补谷歌应用程序和服务留下的空白。

苹果正竭力宣传其iPhone 11 Pro，其背面配有三个摄像头。华为在这方面超越了苹果，Mate 30 Pro配备了四个后置摄像头。这种设计看起来让人觉得十分疯狂，但它并非世界上第一款此类设备。在2018年的Mate 20 Pro以及今年的P30 Pro上，华为也做了同样的事情。

Mate 30 Pro的四摄像头设置包括一个4000万像素的摄像头，一个4000万像素的超广角摄像头，一个800万像素的长焦镜头和一个飞行时间传感器(Time-of-Flight,简称ToF)，这有助于增加照片的深度。

从好的方面来看，Mate 30 Pro的超广角镜头现在是4000万像素，而P30 Pro则是2000万像素。但Mate 30 Pro使用远摄镜头进行变焦，而不是潜望镜镜头。因此，用户将获得3倍光学、5倍混合以及30倍数字变焦。而P30 Pro拥有卓越的5倍光学、10倍混合以及50倍数字变焦。

这些摄像头由麒麟990处理器辅助。华为表示，其BM3D算法可以减少30%的噪点。在视频方面，华为特别强调慢动作技术，你可以把速度减慢到每秒7680帧。Mate 30摄像头没有那么先进，但仍然非常棒，配备了1600万像素摄像头和4000万像素的超宽镜头。

除了超棒的四摄，Mate 30 Pro内部还充满了奢华的硬件，它由华为新的麒麟990 CPU和16核Mali G76 GPU提供动力支持。虽然测评人员还需要对这些处理器进行测试，但华为的顶级麒麟芯片表现通常都会给人留下深刻印象。

在显示方面，Mate 30 Pro配置6.53英寸OLED屏幕，边框呈曲线状。这条曲线被华为称之为88度超曲线，它不仅仅是为了更好的展示内容。Mate 30 Pro有屏下控制功能，如音量控制。对游戏玩家来说，也有个特别好的消息：“侧触”（side touch）形成了虚拟的L和R按钮，类似于华硕ROG手机的屏下虚拟按钮。

Mate 30 Pro配有4500毫安电池，华为声称这将可以支持重度用户使用两天。这款手机配有快速充电器，该公司称其可以在30分钟内将电池电量从0增加到70%。它还与华为向市场推出的27瓦无线充电器兼容，该充电器的充电速度是标准充电器的两倍。最后，反向充电又回来了，它可以让你使用Mate 30 Pro作为无线充电器来给其他设备充电。

华为在发布会上表示，与三星Galaxy Note 10 Plus 5G相比，Mate 30 Pro 5G型号拥有最长的5G电池续航时间和更好的5G冷却系统。华为还推出了Mate 30 RS保时捷设计版，其特点是手机背面被皮革覆盖，拥有512GB的存储空间。

如果华为能够整合出自己的生态系统，填补缺少安卓系统支持的空白，Mate 30 Pro将是一款非常棒的手机。

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