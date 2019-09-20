提前一个月Pixel 4/XL新机完整配置曝光：谷歌想透露、不想透露的，都在这里了！

谷歌Pixel 3大概是史上在发布前被曝光信息最多的手机。早在它发布之前，我们就已经知道了它的一切，从解压视频、照片对比，甚至是对这款设备的全面评测。

因此，对于Pixel 4，谷歌就更加小心，严加控制泄漏，试图为10月15日的首次亮相留下一些惊喜。

不过，历史总是惊人的相似，这一次，谷歌似乎又没有守好秘密。外媒已经从各个角度观察了Pixel 4 XL，并看到了三个配色。并且，至少有7个不同的渠道已经接触过这款手机了，其中许多渠道也已经确认了相同的规格。

因此，我们又可以提前整整一个月，来八一八这款新品了，比如它将配备哪些摄像头、具备哪些功能（包括空中手势go figure），这还不包括谷歌故意透露的信息。

如果你对Pixel 4感兴趣，那就系好安全带往下看吧。我们已经筛选了所以的谣言和信息，尽可能给你描绘一个最真实的Pixel 4。

工业设计

已知信息：后置iPhone同款浴霸摄像头，又大又方，前置巨大顶部边框来放置所有的传感器，两侧有突出的黑色条带。

未知信息：Pixel 4会配备指纹识别器吗？

Pixel 4的工业设计并不神秘，因为谷歌早在6月份就向我们展示了预览图片：

图源：谷歌官方Twitter

Pixel 4与谷歌此前的设计大有不同，双色哑光玻璃背板不见了，取而代之的是更加光滑的整体设计，没有指纹解锁区域（不得不吐槽几乎和iPhone一毛一样了）。再加上同款方形摄像头，看起来内部至少有两个相机，谷歌，你是认真的吗？

我们再来回顾一下Pixel 3的背部设计。

图源：谷歌官网

谷歌还展示了手机顶部宽宽的边框。这似乎与现在的趋势不太相符，各大厂商都在试图摈弃丑丑的小刘海凹槽设计，打造真正的全面屏手机。

越南媒体GenK拍摄了Pixel 4的细节图，如下图所示：

图源：GenK

这一工业设计得到了多方证实，甚至还有谷歌官方的广告也证实了这一点。

据接触过早期产品的人说，后盖玻璃和外表带都有纹理哑光处理，可以抵抗指纹和汗水。

值得注意的是：因为泄露的照片和视频都是Pixel 4 XL的，所以Pixel 4可能在某些方面看起来不一样。但是Pixel 3、Pixel 3 XL和Pixel 3A的设计还是非常相似的。

配色

已知信息：Pixel 4的配色包括黑色和橙色。

猜测信息：可能会有白色。

未知信息：其他配色，比如……午夜绿之类的？

看起来，谷歌自己也守不住秘密，迫不及待的想要分享新品配色：上文的谷歌官方Twitter截图展示了光滑的黑色Pixel 4，本周，谷歌又在时代广场打起了广告，展示了全新的橙色Pixel 4。

图源：Reddit网友@LousyTX

多张谍照中也显示有白色Pixel 4 XL。

图源：Rabbit TV (YouTube)

和之前的Pixels手机一样，每台Pixels都有一个撞色的电源按钮，黑色和橙色的手机都有一个白色的按钮，而白色的手机则有一个橙色的按钮。我们还可以看到，这三款手机的摄像头凸起都是黑色的，而iPhone 11则完全是由一块彩色玻璃磨成的。

据Indiashopps.com网站6月份的报道，Pixel 4的“薄荷绿”版本可能也即将推出，但到目前为止，我们还没有在任何泄露的Pixel 4 XL视频或照片中看到它。有可能只是较小的Pixel 4，因为我们暂时还没有看到Pixel 4的谍照。但是考虑到谷歌在之前的Pixel模型中使用了相同的颜色，这似乎不太可能。

规格

已知信息：不多。

猜测信息：CPU、RAM、电池大小、屏幕分辨率以及两款Pixel 4机型的存储容量。

未知信息：Pixel 4的屏幕分辨率。

谷歌还没有分享Pixel 4的任何硬件规格。但是基于大量的泄漏信息，我们认为我们可以期待一些渐进的升级。以下是泄露的参数信息：

图源：参数信息主要来自9to5Google，由猎云网编译整合

如今，像Galaxy Note 10这样的安卓旗舰手机几乎都是使用高通的骁龙855处理器。但与去年的骁龙845相比，这应该是一个不错的增长。更大的变化可能是RAM：如果真如泄露信息中所说，那么从Pixel 3到Pixel 4的跳转就是2GB。较小的Pixel 4可能会配备5.7英寸屏幕，比Pixel 3的5.5英寸屏幕稍大一些。

我们还无法确认Pixel 4是否具有相同的基本规格，但从历史上看，谷歌的较大和较小的Pixel手机在每一代中始终使用相同的新品，预计Pixel 4和Pixel 4 XL将延续这一趋势。

屏幕

已知信息：无。谷歌没有提到任何关于屏幕的信息。

猜测信息：Pixel 4使用起来会更流畅，因为它可能配备一个90Hz的可变刷新率显示屏。

未知信息：一个可变刷新显示屏可能会消耗多少电量。

根据GenK公布的谍照，在所谓的Pixel 4 XL的设置菜单中还设置了所谓的“平滑显示”选项。

不过，谷歌泄露的设置表明，更高的刷新率可能会对电池寿命产生影响。

长焦镜头

已知信息：Pixel 4不再是单摄像头手机。Pixel 4至少有两个主摄像头。不过，再也没有广角前置摄像头了。

猜测信息：Pixel 4将配备一个长焦镜头，可以达到8倍的数码变焦（而不是光学变焦），有一个新的天体摄影模式和捕捉快速动作镜头的模式。

未知信息：Pixel相机软件升级的全部范围。

据9to5Google在谷歌相机应用程序中发现的数据显示，iPhone 11 Pro现在在图像质量上已经超过了Pixel 3的单一摄像头，但Pixel 4的远摄摄像头或许可以扭转这一局面。

虽然我们不知道它的焦距，也不知道它能做什么，但泄露的照片显示，你或许可以用这款新像素手机把焦距放大8倍，很可能是光学和数码变焦的结合。

重新设计的摄像头界面看起来很有条理，使用起来也很方便，在不把屏幕弄得太乱的情况下，让很多选项触手可及。

如果你想给正在运动的人拍更好的照片，新的“运动模式”可能会有所帮助。但我们还没有看到任何与该模式拍摄的照片，所以不太清楚它可能会如何工作。

夜间摄影模式也得到了进一步优化。

如果这两种模式只是个开始，我们也不会觉得太奇怪，谷歌很可能隐藏了一个全新的相机功能。

另外，Pixel 4 XL不太美观的前面板不再包括广角自拍相机。现在，我们看到的似乎是一个800万像素的前置摄像头，孔径为f/2。

Face ID有竞争者了

已知信息：谷歌官方表示，你可以用你的脸解锁你的手机，就像苹果的Face ID一样。

猜测信息：具体操作过程和苹果的非常相似。

未知信息：Pixel 4的面部解锁效果如何。

这些新的后置摄像头并不是Pixel 4上唯一的图像传感器。根据谷歌的博客文章，它还配备了微软Kinect的红外摄像头和投影仪，为全新的面部解锁系统提供支持。

据悉，在检测到人脸后，Pixel 4不会让你向上滑动解锁手机，这可能会为你未来节省数千次拇指滑动。你的拇指可能会感谢你。

谷歌在其博客中分享了一些关于其工作原理的更简洁的细节：当你拿出Pixel 4时，Soli会主动打开面部解锁传感器。如果面部解锁传感器和算法识别出你，那么，只要你拿起手机，手机就会打开，只需一个动作而已。

Soli又是什么？稍安勿躁，等下会详细介绍。

谷歌还表示，Pixel 4的面部解锁功能几乎可以用于任何方向。如果这是真的，那么这将是对苹果面部识别的又一次改进。此前，面部识别只能在手机处于竖屏状态时使用。

和苹果一样，谷歌也表示，它不会把你的脸存储在云端。该公司表示，所有的面部识别处理都是在设备上完成的。

此外，你还可以像设置Face ID一样轻松设置Pixel 4的人脸解锁系统。

不过，外媒试验发现，暂时无法用这款手机完成人脸注册过程，所以我们不知道它和苹果相比有多快，是否安全。

PIXEL 4内置雷达

已知信息：谷歌在Pixel 4的顶部边框上安装了一个名为Soli的微型雷达芯片，让你用手一挥就能在手机上操作。

猜测信息：它可能有几种工作方式，包括跳过歌曲、静音电话和检查锁定屏幕。

未知信息：运动传感技术究竟有多好，或者它到底有多有用。

你没看错，谷歌在Pixel 4里塞进了一个微型雷达，可以感觉到你的手在设备上方挥动。这些信息直接来自谷歌，它声称你可以通过挥手来切换应用程序。

谷歌将其称为技术Soli，这是该公司多年来一直在做的事情。在Pixel 4中，谷歌表示，Soli将为一种名为“Motion Sense”的应用提供支持，让你只需一挥手，就可以“跳过歌曲、按下闹钟、静音通话”。（这也出现在泄露的广告中。）

根据泄露的信息，它还可以作为一种简洁、低功耗的方式，在不接触手机的情况下检查锁定屏幕。

但这可能是它目前所能做的一切，这些泄漏的信息没有显示出Soli的实际应用效果，所以我们现在不知道Motion Sense是否实用和准确。

不要相信5G的谣言

已知信息：关于Pixel 4的5G版本的谣言都是假的。

猜测信息：联邦通信委员会（Federal Communications Commission）的文件显示，谷歌的下一代手机也不会支持5G。

未知信息：谷歌可能有一个单独的5G版本的Pixel 4，不过它还没有提交给FCC。

你可能见过一些关于“谷歌Pixel 4 XL 5G”的Geekbench分数的讨论，但是不要抱太大希望。这些分数是伪造的，早期的报道称一组新的5G谷歌手机出现在FCC，这一传言可能混淆了谷歌的Soli雷达技术也使用毫米波。

我们看了FCC的文件，他们确实显示了毫米波接收器。但它的功耗非常低，主要是通过手机前端发出信号，这听起来更像是在说Soli。

谷歌总有可能在未来发布5G版本的Pixel 4，但我们现在的期望不大。

其他

似乎谷歌也在为Pixel 4系列增加一些更小的、更细化的升级：

谷歌在2019年I/O大会上表示，“下一代谷歌助手”将“在今年晚些时候出现在新款Pixel手机上”，因此似乎可以肯定Pixel 4将配备下一代助手。

谷歌可能会推出“Hold my Phone”功能，避免通话中无聊的等待。

Pixel 4支持用户更换手机主题。

Pixel 4可能推出防止手机自动锁屏的功能，一旦检测到你在看屏幕。在早期的Android Q测试版中，有一项名为“屏幕注意力”的功能似乎也应用到了这些泄露的Pixel 4 XL设备上。我们怀疑Pixel 4可能会利用其新推出的类似Face ID的技术，实现与iPhone类似的功能。

如果你一直嫉妒苹果的白平衡真色调显示器，Pixel 4可能也有一个解决办法：一个名为Ambient EQ的功能，它将“根据周围的光线水平动态调整显示器”。

我们可能还会得到一个新的语音备忘录/录音机应用程序。

挤压你的Pixel来激活谷歌助手可能会在今年延续。

据一位消息人士透露，谷歌可能会发布带有Pixel 4的“YouTube音乐的重大更新”。

根据Netflix支持页面上已删除的列表，Pixel 4和Pixel 4 XL.应该在HDR中支持Netflix。

谷歌似乎正在测试一项功能，该功能可以自动检测你是否发生了车祸，这看起来可能是专为新Pixel手机设计的。

XDA开发人员发现了一个有趣的新设置，它可以让你的手机在你到达某个地方或连接到特定的Wi-Fi网络时设置铃声音量（或静音）。

顺便一说

你可能想知道所有这些未发布的谷歌手机是如何被博主和视频博主掌握的。我们还没有答案。

不过，据报道，去年早些时候专为内部测试人员设计的Pixel 3 XL手机被盗，并在乌克兰黑市上出售，随后的俄语报道提到的似乎都是白色版本。

今年，我们主要看到的是Pixel 4 XL的白色模型——只是这些泄漏信息来源似乎集中在越南和泰国，而不是乌克兰和俄罗斯。我们追踪了其中的一些线索，发现它们来自河内一家名为D Store Mobile的商店，但店主在接受询问时，还很兴奋地向外媒展示了20多张图片。

如果你知道更多信息，请告诉我们，比如定价信息，毕竟，对于Pixel 4来说，也就只有定价最神秘了吧。