500年后和5000年后的地球会是什么样？

如果能回到5个世纪以前，你会在墨西哥中部看到一个欣欣向荣的阿兹特克帝国，在文艺复兴时期的欧洲看到一幅新画的《蒙娜丽莎》，那时北半球的气温也会比现在更低。这是一个处于小冰期（公元1300年至1850年）的世界。当时欧洲人还进行了大规模的探险，开创了“地理大发现”时代。

现在，让我们展望一下500年后的世界，想象一下26世纪的地球会是怎样的。对21世纪的我们来说，500年后的世界会不会像我们眼中的16世纪一样不同呢？

首先，我们来聊一聊天气。这取决于你问的对象是谁。26世纪的地球也许会有点冷，也可能热得要命。一些太阳辐射输出模型表明，到25世纪，地球的气温将会降到接近冰河时代的水平。其他研究预测，到2300年，持续的气候变化和化石燃料的使用将使地球上的大部分地区变得过于炎热，使人类无法生存。

一些学者认为，人类活动引起气候变化的开端可以追溯到19世纪的工业革命，另一些学者则认为是史前时期刀耕火种的农业活动。不管怎样，人类对工具的使用深刻改变了地球环境——26世纪的工具可能会更令人印象深刻。

理论物理学家、未来学家加来道雄预测，在短短100年内，人类将达到卡尔达肖夫指数（Kardashev Scale）上的I型文明。换句话说，我们将成为一个能够利用地球全部能量的物种。利用这些能源，26世纪的人类将掌握诸如核聚变和太阳能等清洁能源的技术。此外，他们还将能够操纵行星能量来控制全球气候。与加来道雄相比，物理学家弗里曼·戴森的估计稍显保守，他认为人类向I型文明的飞跃将在大约200年内发生。

自16世纪以来，人类科技已经取得了指数级的进步，在未来的几个世纪里，这种速度很可能会继续下去。物理学家斯蒂芬·霍金提出，到2600年，人类知识的增长将达到每10秒就有10篇新的理论物理学论文发表的速度。如果摩尔定律成立，即计算机的速度和复杂度每隔18个月就会翻一番的话，那其中一些物理学研究很可能是由高度智能的机器完成的。

还有哪些技术将塑造26世纪的世界？未来学家兼作家阿德里安·贝瑞认为，人类的平均寿命将达到140岁，而人类个性的数字化存储将使一种由电脑控制的“永生”成为可能。当机器人探索外太空时，人类将在海洋中耕作，乘坐星际飞船旅行，并居住在月球和火星殖民地。

那么，5000年后呢？

人类技术在过去5000年里取得了显著的进步，而地球表面的种种变化也证明了这一点。我们改变了地貌、气候和生物多样性；我们为活着的人建造了摩天大楼，为去世的人建造了巨大的坟墓；也许最重要的是，我们学会了利用地球的一部分能源，但同时仍然渴望更多的能源。

这种对能源的贪得无厌的欲望将在今后五千年里继续成为人类文明进程的主旋律，也将决定地球在公元7019年的样子。

1964年，俄罗斯天体物理学家尼古拉·卡尔达肖夫（Nicolai Kardashev）提出了一个理论，认为一个文明的技术进步与其居民能够操控的能源数量直接相关。沿着这些思路，他为银河系中的先进文明定义了三个层级：

I型文明是行星能量的主人，这意味着他们可以利用整个星球的能量；

II型文明可以召唤整个恒星系统的力量；

III型文明控制着银河规模的能量。

宇宙学家用卡尔达肖夫指数来预测未来和外星文明的技术进步。目前，现代人类甚至还没有达到I型文明的标准。我们本质上是0型文明，但我们最终会成为I型文明，那会是什么时候呢？

理论物理学家和未来学家加来道雄预测这种超越将在短短一个世纪内发生。物理学家弗里曼·戴森将这一估计提高到200年内。而在卡尔达肖夫的设想中，人类只需要3200年就能达到II型文明。

如果到71世纪时，人类只能达到I型文明，即人类有能力控制大气和地热能。战争和自我毁灭可能仍然对人类的生存构成威胁，但生态问题将成为过去。

如果我们在那时达到II型文明，那么71世纪的人类将拥有更强大的技术力量。戴森提出，这样的文明将有能力用大量卫星来包围一颗恒星，以获取其全部能量。其他理论上的II型文明壮举还包括星际旅行，以及移动整个行星的能力。不过，所有这些都是在遗传学和计算领域取得重大突破的基础上实现的。

达到II型文明的未来人类很可能在文化上，甚至神经结构上与我们有很大的不同。他们很可能是未来学家和哲学家所说的“后人类”或“超人类”。

无论如何，五千年后会发生很多事情。我们可能用战争毁灭自己，或者用纳米技术不知不觉地蹂躏这个星球。也许我们仍无法抵御小行星和彗星碰撞带来的威胁。我们甚至可能在远未达到II型文明之前就遇到另一个外星II型文明，结局将难以意料。