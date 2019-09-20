华为云郑叶来：B端生意难挣快钱，曾被任正非批别保守

在华为全联接大会期间，华为云业务总裁郑叶来在接受采访时表示，云服务这类的B端生意不可能挣快钱，未来投资会越来越重。他还透露，华为创始人任正非曾批评他不要保守，要大力投资。

云服务竞争是短板战略投资会越来越重

“华为云与阿里云、腾讯云有何差异化？”郑叶来调侃道，这是华为从高层到员工经常挑战自己的问题。

不过他认为，差异化不是喊出来的，经过市场验证和客户选择的就是差异化。在他看来，云服务本质上要解决两个问题：第一是极致的性价比，过去三十年所有客户在IT产业上的选择，归根到底还是经济问题。只有极致的性价比，才慢慢会有客户选择；第二是生态问题，也即是价值链分配。华为的策略是下不碰数据，上不做应用，只是把华为原有的计算、存储、网络的能力，用云服务的形式提供给客户。

在竞争层面，郑叶来认为，云服务的竞争不是长板战略，“你有一个东西特别厉害，别人就学你，不会的。”他说，云服务竞争的是短板战略，“哪个不行就没人学你，就麻烦了。”

这就导致云服务在研发和资产上的投资会越来越重。郑叶来举例称，比如一些云服务厂商也开始研发AI芯片，但投资一颗芯片，芯片流片出来了，只是它的数理逻辑没有出错。芯片最终的效能如何，还要看真实的体验和市场的反馈。“这是个脏活累活，看谁能不能耐得住”。

不过在他看来，重投资反而是华为云的一个优势。因为华为即使不做云服务，为了旗下的三大BG业务，这些研发也还是要做，要投资。他表示，华为云在投资上已经过了痛苦期，“这次我们几次重大的投资，我们任总（任正非）很快就签了。”郑叶来说，华为云很快会在贵州和内蒙古建设大规模的数据中心，任正非有时甚至会批评他不要太保守，要多投资。

B端生意不可能挣快钱未来市场格局会有大变化

过去华为云的增长很快，根据IDC发布的《2019年Q1中国公有云服务市场跟踪报告》显示，从IaaS+PaaS整体市场份额来看华为云营收增长超过300%，华为云PaaS市场份额增速接近700%，在TOP5厂商增速排名第一，位居中国公有云服务商第一阵营。

从行业上来看，互联网TOP50企业中，有30家选择了华为云，如新浪、网易等；点播直播前10企业中，秒拍等6家上了华为云；基因领域TOP15企业中，超过85%使用华为云，如华大基因、金域医学等；SAP上华为云的客户超过150家。此外，国内十大汽车厂商都在用华为云。

但郑叶来却强调，自己最关注的不是市场份额，而是市场与客户。“很多事情不能为了结果忘了目标”，他说，如果纯粹为了结果，华为云的动作就会变形。

“做B端的生意，一定不可能去挣快钱。”郑叶来说。

华为云的快速增长，很大程度上是因为基数小，增长空间大；此外，由于华为公司整体营收规模的体量，华为云贡献的营收也在其中很难显现。

但郑叶来对华为云的未来十分乐观，“只要方向正确，我们就拼命往前跑。”他说，虽然市场份额并不是自己最在意的，但再过1年、2年来看，云服务行业的市场格局一定会有变化，“而且变得一定是比较明显的。”