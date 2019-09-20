腾讯马化腾发起的“科学探索奖”首批50位获奖人出炉，每人在未来5年获300万元

9月20日消息，经过四个多月的评审，2019年“科学探索奖”获奖名单正式向社会公布。这份名单中的50位获奖人是从千余名申报人中评选而出，每位获奖人将在未来5年获得由腾讯基金会资助的300万元人民币奖金。

2019年“科学探索奖”颁奖典礼将于11月2日在北京举行。届时，50位获奖人将与公众见面。“科学探索奖”管理委员会表示，希望“科学探索奖”能成为青年科技工作者潜心探索未知世界的精神激励，吸引更多青年人投入到基础科学和前沿技术的研究之中。腾讯基金会将长期运营“科学探索奖”，今后每年“科学探索奖”将评出50位获奖人。

“科学探索奖”是2018年腾讯公司成立20周年之际，由腾讯公司董事会主席兼首席执行官、腾讯基金会发起人马化腾与14位科学家联合发起的，面向基础科学和前沿技术领域，支持在中国大陆全职工作的、45周岁及以下青年科技工作者的公益奖项。

“科学探索奖”管理委员会表示，2019年首届“科学探索奖”总共收到了1335人的有效申报材料，申报人经过初筛、初审、复审以及终审答辩四轮评审，最终评选产生50位获奖人，申报人与获奖人比例约为25：1。

为最大程度保障奖项的权威性和公正性，2019年“科学探索奖”的评审工作共有350多位各领域的专家参与，在奖项的提名、推荐、评审过程中，超过百位“两院院士”参与其中。

2019年度“科学探索奖”获奖人来自全国11个省市的26个科研单位、高校和企业。为了选拔和激励更多青年科技工作者，经过评审委员会决定，在奖项评审中采用“新星机制”——在同等申报条件下，年纪更轻者胜出。最终50位获奖人中，35岁及以下获奖人有9位，比例接近20%。

“这个奖的设立，腾讯没有任何商业诉求，只为推动基础科学和前沿技术发展。”腾讯基金会表示，为了能够激励一代又一代青年人投入到科学探索之中，腾讯基金会先期为“科学探索奖”投入的10亿元人民币将采用企业投入、公益运作的方式，不求商业回报。

同时，“科学探索奖”还将努力搭建青年科技工作者的交叉学科交流平台，组织各种科普活动。获奖人还将担任科学传播大使，定期出席必要的公益活动和科普活动。受资助期间，还将按要求向评审委员会定期提交年度科研进展报告。