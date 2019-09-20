支付宝预测：相互宝今年人均分摊金额30元，远低于188元封顶线

IT之家9月20日消息 蚂蚁金服今天发文表示，现在离2019年结束还剩3个多月，根据目前人均分摊情况重新计算后，做了一次新的预测：今年，相互宝实际人均分摊金额为30元，远低于188元的封顶线。

去年年底支付宝曾经预测过，相互宝2019年人均分摊金额不会超过188元。如有超过部分，由蚂蚁金服承担。

2019年人均分摊金额为什么比较低？

一方面，相互宝成员以80、90后为主，年龄结构年轻，所以重疾发生率低于社会平均水平。另一方面，2019年，绝大多数用户都经历了3个月等待期，而等待期内患上重疾则不符合救助规则。因此2019年整体的救助人数、分摊金额都处在较低水平。

更多人加入「相互宝」后，人均分摊金额会有变化么？

根据人群重疾发生率推算，相互宝后续的救助人数还会增加，分摊金额也会变高。但根据大数法则，参与者达到一定数量后，重疾发生率和分摊金额都将趋于稳定。

相互宝「免费加入」的模式，极大降低了大病保障的门槛。目前，全国已有超过8900万人加入这个「互助群」。按照互助模式的规律，成员基数越大，救助单个成员的分摊成本就会越低。目前，相互宝救助单个成员的人均分摊成本仅为0.002元，不到一分钱。

截至今天，相互宝已累计救助2839名重疾成员，发放5.63亿互助金，正在成为普通人的基础保障。