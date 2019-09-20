盲盒交易火爆，闲鱼能否开拓二手电商新机遇

继“炒鞋”之后，“炒盲盒”又成为了当下热议的话题。将不同的玩偶随机装到相同外观的盒中即称之为盲盒。购买盲盒并收藏、交换不仅成为了时下的潮流，还开始吸引资本玩家的关注。

盲盒中的玩偶通常按系列划分，可爱的造型再加上集齐全款的不易是让顾客着迷的关键。正因如此，它成为了当下炒作者们的新宠。在二手电商平台闲鱼上，泡泡玛特的潘神圣诞系列隐藏款价格已经卖到了超过2000元。

作为交易的第三方平台，闲鱼在多次风口中扮演了至关重要的角色。对于闲鱼来说，这或是个新的商机。在过去移动互联网缺失的时代，盲盒类的收藏品难以从区域的局限性中走出（最典型的就是水浒卡），而闲鱼所能提供的也不仅仅只是一个交换平台，用户在交换中的社交需求以及进一步的延伸都还有待发掘。

盲盒交易大热，用户产品强关联催生二手生意

阿骄（化名）是在三年前第一次接触到盲盒。

“2015年的时候学雅思，班上有些比较时髦的同学在玩盲盒，那时才知道原来世界上还有这种东西。2016年自己有一点钱了之后就买了。”在她的记忆中，这种风潮最早是从国外开始流行，如今盲盒品牌渐渐多起来之后她自己也有点分不清了。

对阿骄来说，盲盒代表着治愈和陪伴。她认为这也是年轻人选择盲盒的原因，去对冲生活中的负面情绪。

“一开始收集盲盒的时候会计较，为什么抽不到某个款式或者什么时候才能收集齐一组。但后来看着他们就觉得很开心治愈，有一种陪伴的感觉。”最近阿娇盲盒买的少了，但她一个月还是会买上2-4个。三年时间里，她一共买了40多个玩偶，粗略计算花费在2000元左右。

相比之下,小梦则刚入坑不久。她告诉记者，她是在3个月前机缘巧合在抖音上刷到拆盲盒的视频。本就心动的她再加上男友称她和其中的一个形象Molly长得像，两人便一发不可收拾的开始购买。截止到目前已经买了十几个，投入预计达到600元以上。

闲鱼做了一项统计，截至7月31日的一年里，盲盒交易已经成为千万级的市场。其中，有30万盲盒玩家在平台上进行交易，每月发布闲置盲盒数量较一年前增长320%。闲鱼上的盲盒爱好者年龄在18-35岁，横跨80及90后，其中更有大量女性消费群体来提升消费潜力。

前述二人的投入在整个盲盒圈内甚至都不能算有代表性。在北京朝阳区一家泡泡玛特店内，记者注意到，即便是工作日中最忙碌的时间段，依然有年轻人专门来店里一趟。他们的目的很明确：看看有无最新款式，如果遇到喜欢又没货还会留个电话等通知。

结合历史数据和现在火热的市场情绪，盲盒市场短期可能还会迎来进一步增长。2018年天猫双11时，泡泡玛特的销量数据大致能反映其用户增长曲线：官方天猫旗舰店24小时销量2786万，是2015年同期的139.3倍，是2017年同期的25倍。

独特的用户体验是维系其用户留存的关键，也正因为如此，用户才更乐此不疲地去交易而不是丢弃或转赠。亲手拆包的体验是其一，不少老用户如阿骄和小梦更有故事在其中，因此盲盒比普通玩具更紧紧的捆绑起了用户，至少在炒盲盒被铺天盖地地报道之前。

丧文化、低欲望在年轻群体中的出现，同样从外部环境上助推了类似的产品。

“开店3年多，销量其实比较平稳。寒暑假节假日一般算旺季，每个月大概能卖100-200单左右，而平时普通的话基本上也能到100单。”一位店员告诉记者，自己平时下了班也会去买盲盒。最开始来这家公司也并不知道有这种产品，但慢慢也被吸引了。

闲鱼的困境与机会

对于闲鱼来说，炒盲盒的出现背后可能是难得一遇的“文化窗口期”。在闲鱼的“鱼塘”社区中，出现了多个人数爆满的盲盒社区，其中更有甚者标明只交换不交易。

早在2018年的战略发布会上，闲鱼业务负责人谌伟业分享的一组数据显示：截至2018的四年时间里，闲鱼上共超过2亿用户，其中54%以上是90后。他表示这部分人群是当下中国走在新消费潮流尖端上的人群。

但想要抓住这部分人群的价值潜力，实现高管们将闲鱼打造为“代表新的生活方式”“带来像淘宝一样的改变”的愿景，却并不容易。

从过去一年闲鱼所做的种种战略决策来看，更多的还是配合阿里的电商体系来进行调整——与淘宝、天猫、支付宝以及芝麻信用进行深度合作。这其中包括，为淘宝、天猫用户提供以旧换新服务，引入信用体系来推动金融服务，以及“信用回收”、“闲鱼优品”、“闲鱼租”等几个代表性功能。

但不得不说，闲鱼至今未彻底解决二手交易中的灰色地带。近一年，媒体曾多次曝光闲鱼平台的盗版影视、假货等问题。

严酷的外部竞争环境需要闲鱼去进一步创造壁垒。9月11日，58同城发布公告称旗下二手交易平台转转获得3亿美元融资，而在更早一些的时候，京东则将旗下二手商品业务京东拍拍转让给爱回收，同时领投后者5亿美元的新一轮融资。闲鱼所面对的对手要么依靠流量，要么背靠腾讯或者京东，均对这一市场虎视眈眈。

如何打出差异化需要闲鱼不断摸索，盲盒背后显示出社区文化能为消费带来的拉动力，这对于闲鱼其他业务的尝新未尝不是个借鉴。

今年1月，闲鱼开始试水线下店“闲鱼小站”。闲鱼负责人闻仲8月在接受媒体采访时进一步透露，到2020年3月，闲鱼在全国社区或者校园周边还会有接近50万家菜鸟驿站与全国的闲鱼小站帮助消费者解决闲置问题。线上线下结合将会是未来三至五年内闲鱼的核心变化。