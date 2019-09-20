FF公布融资及FF 91交付规划，还需8.5亿美元融资

北京时间9月20日上午消息，Faraday Future(FF)在其年度919 Futurist Day活动上正式宣布了最新的融资、IPO、以及FF 91产品交付战略规划。FF官方表示，预计在融资成功后9个月内实现FF 91量产交付，尽快完成FF 81公开发布以及未来车型及下一代核心技术的开发准备，并在融资完成后12-15个月内实现IPO。而该阶段的资金需求也将从原先预估的20亿美元大幅降至8.5亿美元。

此外，位于洛杉矶南部的未来主义者实验室(FTL - Futurist Testing Lab)也正式揭幕，并首次向媒体和公众亮相。该实验室具备产品测试验证以及小批量试制预量产车的能力。而之后FF 91依然会在汉福德工厂实现大规模量产。

毕福康表示，“FF 91也已经非常接近最终量产，92%的零部件已经定型。此外，我们在全球仍拥有近600名跨行业精英们不断努力并坚守着高质量交付FF 91的目标。在这个新的计划下，我非常有信心我们会以更低的成本，更高的质量，在更短的时间内交付FF 91。”

FF创始人兼CPUO贾跃亭表示，FF 91目前在诸多核心性能和功能上仍处于行业领先地位，他还将继续领导团队对FF 91的车联网、车内娱乐及交互、AI、自动驾驶等功能进行全面升级，以保证交付时FF 91在产品维度上依然全面领先。

毕福康表示，“今天公布的未来主义者实验室FTL也会继续推动这一FF 91交付目标的实现。”据了解，未来主义实验室将推动首款超豪华智能互联网“新物种”FF 91电动车的下线工作，保障FF实现高品质、高效率、优化成本量产。