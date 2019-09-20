怀旧风来袭，TCL推出两款阿尔卡特手机：翻盖设计+KaiOS系统

在刚过去的IFA 2019展台上，诺基亚曾带来了数款“复古风”设计的平板和翻盖手机，算是情怀满满的全新复刻。不过即使到今天这个世代，翻盖机也确实能激起一部分用户的怀旧之心，所以最近TCL也不甘落后，以阿尔卡特（Alcatel）的名号推出翻盖手机GO Flip3以及Smart Flip两款翻盖手机。

TCL显然是将这两款手机定位在了“备用机”以及“功能机”领域，配合KaiOS操作系统以及4G网络支持，你能用他们实现绝大多数智能手机的工作。当然由于系统底层以及普及率问题，一部分我们常用App无法在KaiOS中获得支持（比如微信以及支付宝），所以国内用户想要买下这样一台怀旧机，可能无法将其视为主力手机进行使用。

除了设计造型外，TCL两款翻盖手机的配置也相当复古，比如2.8英寸的显示屏、4GB的机内存储空间以及后置200万像素摄像头，不过这类功能机的优势在于高度的可靠性，比如TCL推出的两款产品就可以在待机状态下支持长达27天的续航能力，随身携带用于特殊情况下的应急需求还是相当给力的。

TCL目前尚未公布两款手机的具体售价，甚至在宣传时也没有区分两款手机的配置区别，所以很有可能是面向多个地区发售的同款手机下不同命名方式，毕竟虽然诺基亚2720推出的时间较早，但TCL已经更快的确认了这款翻盖手机将会在美国地区发售，所以GO Flip3以及Smart Flip至少会面向印度以及美国两大市场进行售卖。